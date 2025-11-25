Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman? FIBA Dünya Kupası Eleme maçları

FIBA 2027 Dünya Kupası'nda Eleme Turu’nun kura çekimi Katar’ın başkenti Doha’da yapıldı.

Kura çekimine 4. torbadan katılan Ay-yıldızlılarımız, Sırbistan, Bosna Hersek ve Ön Elemelerden gelecek ekip (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna) ile birlikte C Grubu’nda yer aldı.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

27 Kasım Perşembe günü, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği üstleneceği karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

Her grubun ilk üç sırasında yer alacak ekipler, elemelerin ikinci aşamasına yükselecek ve I, J, K ve L Gruplarını oluşturacak.

Bu gruplarda da ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'nda kendilerine yer edinmiş olacaklar.

TÜRKİYE BASKETBOL DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Organizasyonda A Erkek Milli Takımımızın ilk tur maç programı şu şekilde:

27 Kasım 2025 Perşembe

Türkiye - Bosna Hersek

30 Kasım 2025 Pazar

A Ön Eleme Grubu İkincisi - Türkiye

27 Şubat Cuma

Sırbistan - Türkiye

2 Mart Pazartesi

Türkiye - Sırbistan

2 Temmuz Pazar

Bosna Hersek - Türkiye

5 Temmuz Çarşamba

Türkiye - A Ön Eleme Grubu İkincisi