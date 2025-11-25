Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman? FIBA Dünya Kupası Eleme maçları

Kategoriler
FIBA 2027 Dünya Kupası'nda Eleme Turu’nun kura çekimi Katar’ın başkenti Doha’da yapıldı.
Kura çekimine 4. torbadan katılan Ay-yıldızlılarımız, Sırbistan, Bosna Hersek ve Ön Elemelerden gelecek ekip (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna) ile birlikte C Grubu’nda yer aldı.
27 Kasım Perşembe günü, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği üstleneceği karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.
Her grubun ilk üç sırasında yer alacak ekipler, elemelerin ikinci aşamasına yükselecek ve I, J, K ve L Gruplarını oluşturacak.
Bu gruplarda da ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'nda kendilerine yer edinmiş olacaklar.
Organizasyonda A Erkek Milli Takımımızın ilk tur maç programı şu şekilde:
Türkiye - Bosna Hersek
A Ön Eleme Grubu İkincisi - Türkiye
Sırbistan - Türkiye
Türkiye - Sırbistan
Bosna Hersek - Türkiye
Türkiye - A Ön Eleme Grubu İkincisi