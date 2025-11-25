Menü Kapat
15°
Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman? FIBA Dünya Kupası Eleme maçları

Türkiye'nin FIBA Basketbol Dünya Kupasındaki ilk karşılaşması Bosna Hersek ile olacak. Milli maçı izlemek isteyen sporseverler müsabakanın günü ve saatini sorgulamaya devam ediyor.

Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman? FIBA Dünya Kupası Eleme maçları
FIBA 2027 Dünya Kupası'nda Eleme Turu’nun kura çekimi Katar’ın başkenti Doha’da yapıldı.

Kura çekimine 4. torbadan katılan Ay-yıldızlılarımız, , ve Ön Elemelerden gelecek ekip (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna) ile birlikte C Grubu’nda yer aldı.

Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman? FIBA Dünya Kupası Eleme maçları

TÜRKİYE BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

27 Kasım Perşembe günü, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği üstleneceği karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

Her grubun ilk üç sırasında yer alacak ekipler, elemelerin ikinci aşamasına yükselecek ve I, J, K ve L Gruplarını oluşturacak.

Bu gruplarda da ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'nda kendilerine yer edinmiş olacaklar.

Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman? FIBA Dünya Kupası Eleme maçları

TÜRKİYE BASKETBOL DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Organizasyonda A Erkek Milli Takımımızın ilk tur maç programı şu şekilde:

  • 27 Kasım 2025 Perşembe

Türkiye - Bosna Hersek

  • 30 Kasım 2025 Pazar

A Ön Eleme Grubu İkincisi - Türkiye

  • 27 Şubat Cuma

Sırbistan - Türkiye

Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman? FIBA Dünya Kupası Eleme maçları
  • 2 Mart Pazartesi

Türkiye - Sırbistan

  • 2 Temmuz Pazar

Bosna Hersek - Türkiye

  • 5 Temmuz Çarşamba

Türkiye - A Ön Eleme Grubu İkincisi

#bosna hersek
#sırbistan
#Fiba Dünya Kupası
#Türkiye Basketbol Milli Takımı
#Basketbol Elemeleri
#Aktüel
