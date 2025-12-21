Çin'deki bir konser dünyaya damga vurdu! İnsansı robotların dansını izleyenler şoke oldu

Çin asıllı ABD'li pop şarkıcısı Wang Leehom’un Çin’in Sıçuan eyaletinin kalbi Çıngdu’da verdiği konser sırasında sahnede kendisine 6 insansı robot dansçı eşlik etti.

Gümüş rengi pullu payetli ceketler giyen insansı robotların, senkronize dans figürlerini gerçek dansçıları aratmayan maharet ve uyumla sergilemeleri izleyicilerden büyük beğeni gördü.

Robotların konserdeki performansının sosyal medyada paylaşılmasıyla dünya genelinde geniş yankı buldu. Robotların hızlı gelişimine dair şaşkınlık ifade eden yorumlar geldi.

ELON MUSK BEĞENİSİNİ SOSYAL MEDYADAN İFADE ETTİ

İnsansı robotlar da geliştiren otomotiv şirketi Tesla'nın patronu, ABD'li teknoloji girişimcisi Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki hesabında konser görüntülerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çin'de robotlar artık her şeyi yapıyor, hatta sahnede profesyoneller gibi dans ediyor. Etkileyici." ifadelerine yer verdi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, dansçı robotların Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen "G1" model robotlar olduğu bildirildi.