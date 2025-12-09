Tesla’nın robotu Optimus sahnede çakıldı: Görüntülerdeki detay şoke etti

ABD'nin Miami şehrinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde sahne alan Tesla insansı robotu Optimus, talihsiz bir an yaşayarak yere düştü. Robotun düşerken sergilediği garip el hareketleri ise sistemin birisi tarafından uzaktan yönetildiği tartışmalarını alevlendirdi.

TESLA ROBOTU BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ

Sahneye çıkan ve yeteneklerini sergilemesi beklenen robot, sunum esnasında bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Ancak sosyal medyada yayılan görüntülerde dikkat çeken detay, robotun düşüşü değil yaptığı sıra dışı el hareketleri oldu.

Optimus'un yere kapaklanırken ellerini baş hizasına götürdüğü ve sanki kafasından bir şeyi çıkarmaya çalışıyormuş gibi hareket ettiği görülüyor. Bazı kullanıcılar, bu hareketin bir sanal gerçeklik (VR) başlığını çıkarma eylemine birebir benzediğini öne sürdü.

İddialara göre, robotu uzaktan yöneten bir insan operatör o sırada dengesini kaybetmiş olabilir.