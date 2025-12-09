Tesla üretimde gaza bastı! 4 milyonuncu araç banttan indi

Tesla, Çin’deki dev üretim üssü Gigafactory Shanghai’de önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Şirket, fabrikada üretilen dört milyonuncu elektrikli aracın banttan indiğini duyurdu. Kutlama niteliğindeki bu araç ise altı koltuklu Model Y L SUV oldu.

Aslında bu başarı çok da uzak değil; Tesla geçen yıl ekim ayında üç milyonuncu aracı üretmişti. Aradan yaklaşık 14 ay geçti ve Shanghai tesisi bir milyonluk yeni bir artışa daha imza attı. Bu tempo, fabrikanın Tesla’nın küresel stratejisi içinde neden bu kadar kritik bir yere sahip olduğunu açıkça gösteriyor.

Son altı yılda Tesla’nın dünya genelindeki toplam teslimatlarının neredeyse yarısının bu tesisten çıkmış olması da tabloyu daha net ortaya koyuyor. Kısacası Giga Shanghai, markanın büyüme hikâyesinin belki de en güçlü halkası hâline geldi.

TEMELİ 2019’DA ATILAN TESİSİN HIZLI YÜKSELİŞİ

Şanghay fabrikasının temeli 7 Ocak 2019’da atılmıştı. Aynı yılın sonunda faaliyete geçerek Çin’in tamamen yabancı sermayeli ilk otomotiv üretim projesi unvanını aldı. İlk Model 3 teslimatları Ocak 2020’de yapılırken Model Y üretimi ise bir yıl sonra, Ocak 2021’de başladı.

O günden bu yana fabrikada üretim grafiği sürekli yukarı yönlü seyretti.

13 Ağustos 2022: bir milyonuncu araç

6 Eylül 2023: iki milyonuncu araç

11 Ekim 2024: üç milyonuncu araç

Ve şimdi, yaklaşık aynı süre aralığında dördüncü milyonluk seviyeye ulaşılmış durumda. Bu düzenli ivme, tesisin operasyonel verimliliğinin ne kadar yukarı çıktığını doğrusu çok net gösteriyor.

KÜRESEL PAZARA AÇILAN KAPI

Tesla’nın ABD dışındaki en büyük üretim merkezi olan Giga Shanghai, sadece Çin iç pazarını değil, Asya Pasifik ülkeleri ve Avrupa’yı da besleyen bir ihracat üssü. Bu nedenle fabrikada atılan her adım, markanın küresel rekabet gücünü doğrudan etkiliyor.