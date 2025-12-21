Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi

İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verdiği bildirildi.

Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi’ndeki bazı alanlara ilişkin imar planlarıyla ilgili yargı kararlarının uygulanmadığı iddiası üzerine Yavaş ve belediyedeki 38 meclis üyesi hakkında işlem başlatıldı.

İLK SORUŞTURMA İZNİ 22 KASIM'DA VERİLMİŞTİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı 22 Kasım'da da Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma izni vermişti.