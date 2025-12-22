21 Aralık Pazar reyting sonuçları 2025 || Sahtekarlar, Teşkilat, Bahar…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
21 Aralık 2025 reyting sonuçları haftanın ilk gününde televizyon dünyasına damga vurdu. Hafta sonunu televizyon başında geçirmek isteyenler için dün Sahtekarlar, Teşkilat ve Bahar dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yapan dizilerin sona ermesiyle de “En çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı…
21 Aralık Pazar akşamı Now TV’de Sahtekarlar, TRT1’de Teşkilat, Show TV’de ise Bahar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Bir yandan geçtiğimiz sezonlara damgasını vuran yapımlar, diğer yandan yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan dizi milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Devasa bütçelerle hazırlanan ve yayın hayatı gelecek reyting sonuçlarına bağlı olan yapımlar hafta sonunu renklendirirken, sabah saatleri itibariyle izlenme oranları hakkındaki sorgulamalar da arttı…
DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?
Dün akşam Now TV’de Sahtekarlar dizisi 11. Bölümüyle, TRT1’de Teşkilat dizisi 162. Bölümüyle, Show TV’de ise Bahar dizisi 63. Bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef All Star ve ATV’de Kim Milyoner Olmak İster yarışmaları ile ekranlarda heyecanlı anlar yaşandı. Bunlarla birlikte Kanal D’de Kıyametten Sonra isimli yabansı sinema filmi, Star TV’de ise Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluştu.
21 ARALIK 2025 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 21 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.