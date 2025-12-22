Kan ve saç örnekleri alınmıştı! Sadettin Saran'ın test sonuçlarını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamalarıyla ifadeye çağrıldı.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

İtalya'dan döner dönmez Çağlayan Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade veren Sadettin Saran, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örnekleri verdi.

İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Saran yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AHMET ERCANLAR'DAN ÇARPICI İDDİA

Sadettin Saran’ın test sonuçlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi. TGRT Haber’de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında konuşan gazeteci Ahmet Ercanlar, Saran'ın testlerinde herhangi bir uyuşturucu maddenin tespit edilmediğini öne sürdü.

"TEST SONUÇLARI TEMİZ ÇIKTI"

Ahmet Ercanlar açıklamasında "Aldığım duyum; kan testi ve tükürük testi temiz çıktı. Kan testi 2-3 haftayı, tükürük testi son 4-5 günü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Moderatör Doğan Öncel’in "Saç galiba 6 ayı kapsıyor?" diye hatırlatması üzerine ise Ahmet Ercanlar, "Evet ama onun da galiba ön şeyleri temiz çıkmış" dedi.