Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kan ve saç örnekleri alınmıştı! Sadettin Saran'ın test sonuçlarını açıkladı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın İstanbul'daki evinde ve Çanakkale'deki villasında yapılan aramalarda bulunan maddelerin uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan Sadettin Saran'ın test sonuçları merak konusu oldu. Gazeteci Ahmet Ercanlar, Saran'ın test sonuçlarını TGRT Haber canlı yayınında açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 08:51
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 09:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamalarıyla ifadeye çağrıldı.

Kan ve saç örnekleri alınmıştı! Sadettin Saran'ın test sonuçlarını açıkladı

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

İtalya'dan döner dönmez Çağlayan Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade veren Sadettin Saran, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örnekleri verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sadettin Saran'ın bekçisi gözaltında

İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Saran yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kan ve saç örnekleri alınmıştı! Sadettin Saran'ın test sonuçlarını açıkladı

AHMET ERCANLAR'DAN ÇARPICI İDDİA

Sadettin Saran’ın test sonuçlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi. TGRT Haber’de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında konuşan gazeteci Ahmet Ercanlar, Saran'ın testlerinde herhangi bir uyuşturucu maddenin tespit edilmediğini öne sürdü.

Kan ve saç örnekleri alınmıştı! Sadettin Saran'ın test sonuçlarını açıkladı

"TEST SONUÇLARI TEMİZ ÇIKTI"

Ahmet Ercanlar açıklamasında "Aldığım duyum; kan testi ve tükürük testi temiz çıktı. Kan testi 2-3 haftayı, tükürük testi son 4-5 günü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kan ve saç örnekleri alınmıştı! Sadettin Saran'ın test sonuçlarını açıkladı

Moderatör Doğan Öncel’in "Saç galiba 6 ayı kapsıyor?" diye hatırlatması üzerine ise Ahmet Ercanlar, "Evet ama onun da galiba ön şeyleri temiz çıkmış" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan soruşturma sonrasında ilk sözler!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlarındaki sözler dikkat çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sadettin Saran'la ilgili şüpheleri artıran gelişme! 2 evinde de bulundu: İnceleme için alındı
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.