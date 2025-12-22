Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor: Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Dünyanın birçok yerinde meydana gelen depremlere bir yenisi eklendi. Papua Yeni Gine'nin Goroka şehri şiddetli depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Goroka'nın 42 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

DEPREMİN ARDINDAN TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.