Dünyanın en zenginlerinin yaşadığı şehirler belli oldu! Avrupa liste dışı kaldı, milyarderlerin yeni adresi gündeme damga vurdu

Bazı şehirler ev sahipliği yaptığı milyarderler nedeniyle dünyanın en zengin şehirleri olarak da nitelendiriliyor. 2025 yılının sona ermesine kısa süre kala yayınlanan bir liste de dünyanın en zenginlerinin yaşadığı şehirleri yani bir bakıma dünyanın en zengin şehirlerini gözler önüne serdi. En çok milyarderin yaşadığı şehirler listesinin zirvesi bu yıl değişmezken listede Avrupa şehirlerinin olmaması dikkat çekti…