Dünyanın en zenginlerinin yaşadığı şehirler belli oldu! Avrupa liste dışı kaldı, milyarderlerin yeni adresi gündeme damga vurdu

Dünyanın en zenginlerinin yaşadığı şehirler seneden seneye değiştiriyor. Kimi lüks, kimisi ise yatırım araçlarına yakınlığı nedeniyle dünyanın farklı şehirlerinde yaşamayı tercih eden zengin kişiler 2025 yılında ise yönünü farklı rotalara çevirdi. Forbes ve Hurun Global Rich List verilerine göre dünyanın en zenginleri Avrupa’yı tercih etmezken, Amerika ve Asya kıtaları milyarderlerin yeni ikametleri oldu…
Bazı şehirler ev sahipliği yaptığı milyarderler nedeniyle dünyanın en zengin şehirleri olarak da nitelendiriliyor. 2025 yılının sona ermesine kısa süre kala yayınlanan bir liste de dünyanın en zenginlerinin yaşadığı şehirleri yani bir bakıma dünyanın en zengin şehirlerini gözler önüne serdi. En çok milyarderin yaşadığı şehirler listesinin zirvesi bu yıl değişmezken listede Avrupa şehirlerinin olmaması dikkat çekti…
DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNİN YAŞADIĞI ŞEHİRLER
1 NUMARA NEW YORK
Forbes ve Hurun Global Rich List tarafından yayınlanan verilere göre dünyanın en zenginlerinin yaşadığı şehirler listesinin ilk sırasında New York bulunuyor. 109 milyardere ev sahipliği yapan şehir, Silikon Vadisi’nde bulunan teknoloji şirketleri ile girişimcilere farklı imkanlar sağlarken, şehrin geniş Pazar yapısı ve finansal istikrarı milyarderlerin şehri tercih etmesine neden oluyor.
2 NUMARA HONG KONG
Dünyanın en zenginlerinin yaşadığı şehirler listesinin ikinci sırasına ise bu yıl Çin’in Hong Kong şehri yerleşti. 74 milyardere ev sahipliği yapan şehir, özellikle teknoloji ve e-ticaret alanlarında elde ettiği başarılarla milyarder sayısını hızla artırdı. Bununla birlikte genç girişimcileri destekleyen programlar ve yenilikçi politikalar da bu sonuçta büyük oranda etkili oldu.
3 NUMARA MOSKOVA
Rusya’nın başkenti Moskova milyarderlerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında üçüncü sırada. Geçtiğimiz yıl bu sırada ise Hindistan yer alıyordu.
4 NUMARA MUMBAİ
Son yıllarda milyarder sayısında büyük bir artış yaşayan Hindistan’da özellikle Mumbai şehri dikkat çekiyor. Teknoloji ve ilaç sektörlerindeki büyümeler ise bu gelişmenin en önemli faktörleri arasında yer alıyor.
5 NUMARA
Şangay-Çin
6 NUMARA
Singapur-Singapur
7 NUMARA
San Francisco- ABD
8 NUMARA
Yeni Delhi-Hindistan