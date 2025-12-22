Menü Kapat
RAM'siz bilgisayar satış dönemi başladı

Aralık 22, 2025 13:21
RAM'siz bilgisayar satış dönemi başladı

Artan RAM fiyatları ve tedarik sıkıntısı, hazır sistem pazarında alışılmadık bir adımı beraberinde getirdi. Bazı markalar masaüstü bilgisayarlarını RAM’siz sipariş etme seçeneğini devreye aldı.

RAM'siz bilgisayar satış dönemi başladı

Donanım dünyasında taşlar bir süredir yerinden oynuyor. Özellikle bellek tarafında yaşanan arz sorunları ve hızlı fiyat artışları, hazır sistem pazarını da doğrudan etkilemiş durumda. Bu tabloya son örnek ise özel sistem toplayıcılarından geldi. Bazı firmalar, önceden yapılandırılmış masaüstü bilgisayarlarında RAM’siz sipariş dönemini resmen başlattığını duyurdu.

RAM'siz bilgisayar satış dönemi başladı

HAZIR SİSTEM AMA BELLEKSİZ

Yeni uygulama sayesinde kullanıcılar, işlemcisi, ekran kartı ve diğer bileşenleri hazır olan bir masaüstü sistemi bellek modülü olmadan satın alabiliyor. Özellikle elinde halihazırda uyumlu RAM kitleri bulunan kullanıcılar için bu yaklaşım, açıkçası maliyeti bir miktar aşağı çekme fırsatı sunuyor. Şirketler bellek tedarikinde yaşanan sıkıntıları bu yolla aşmayı hedeflerken, RAM fiyatlarındaki dalgalanmaların sistem fiyatlarına bire bir yansımasını da sınırlamayı amaçlıyor.

RAM'siz bilgisayar satış dönemi başladı

SEKTÖR İÇİN ALIŞILMADIK BİR ÇÖZÜM

RAM, sistem toplayıcıları açısından bugüne kadar genellikle en “sorunsuz” bileşenlerden biri olarak görülüyordu. Stok takibi kolay, teknik destek süreci görece net ve fiyat oynaklığı sınırlıydı. Ancak bellek arzının daralmasıyla birlikte firmalar ya fiyat artırmak zorunda kaldı ya da bazı konfigürasyonları tamamen satıştan çekti. Kullanıcının kendi RAM’ini kullanması, tedarikçi için bu yükü hafifletiyor; fakat işin sorumluluk tarafı bu kez doğrudan alıcıya geçiyor.

RAM'siz bilgisayar satış dönemi başladı

UYUMLULUK VE DESTEK SORULARI ÖNE ÇIKIYOR

RAM’in kullanıcıya bırakılması, hazır sistem mantığıyla biraz çelişen bir tablo da yapıyor. Anakartla uyumsuz bir bellek kiti tercih edilmesi durumunda sistemin açılmaması, boot döngülerine girmesi, rastgele çökmeler ya da yalnızca tek RAM modülüyle çalışması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

