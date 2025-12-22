RAM’siz bilgisayar satış dönemi başladı

Kategoriler
Artan RAM fiyatları ve tedarik sıkıntısı, hazır sistem pazarında alışılmadık bir adımı beraberinde getirdi. Bazı markalar masaüstü bilgisayarlarını RAM’siz sipariş etme seçeneğini devreye aldı.
Donanım dünyasında taşlar bir süredir yerinden oynuyor. Özellikle bellek tarafında yaşanan arz sorunları ve hızlı fiyat artışları, hazır sistem pazarını da doğrudan etkilemiş durumda. Bu tabloya son örnek ise özel sistem toplayıcılarından geldi. Bazı firmalar, önceden yapılandırılmış masaüstü bilgisayarlarında RAM’siz sipariş dönemini resmen başlattığını duyurdu.
Yeni uygulama sayesinde kullanıcılar, işlemcisi, ekran kartı ve diğer bileşenleri hazır olan bir masaüstü sistemi bellek modülü olmadan satın alabiliyor. Özellikle elinde halihazırda uyumlu RAM kitleri bulunan kullanıcılar için bu yaklaşım, açıkçası maliyeti bir miktar aşağı çekme fırsatı sunuyor. Şirketler bellek tedarikinde yaşanan sıkıntıları bu yolla aşmayı hedeflerken, RAM fiyatlarındaki dalgalanmaların sistem fiyatlarına bire bir yansımasını da sınırlamayı amaçlıyor.
RAM, sistem toplayıcıları açısından bugüne kadar genellikle en “sorunsuz” bileşenlerden biri olarak görülüyordu. Stok takibi kolay, teknik destek süreci görece net ve fiyat oynaklığı sınırlıydı. Ancak bellek arzının daralmasıyla birlikte firmalar ya fiyat artırmak zorunda kaldı ya da bazı konfigürasyonları tamamen satıştan çekti. Kullanıcının kendi RAM’ini kullanması, tedarikçi için bu yükü hafifletiyor; fakat işin sorumluluk tarafı bu kez doğrudan alıcıya geçiyor.
RAM’in kullanıcıya bırakılması, hazır sistem mantığıyla biraz çelişen bir tablo da yapıyor. Anakartla uyumsuz bir bellek kiti tercih edilmesi durumunda sistemin açılmaması, boot döngülerine girmesi, rastgele çökmeler ya da yalnızca tek RAM modülüyle çalışması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.