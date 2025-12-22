RAM’siz bilgisayar satış dönemi başladı

SEKTÖR İÇİN ALIŞILMADIK BİR ÇÖZÜM

RAM, sistem toplayıcıları açısından bugüne kadar genellikle en “sorunsuz” bileşenlerden biri olarak görülüyordu. Stok takibi kolay, teknik destek süreci görece net ve fiyat oynaklığı sınırlıydı. Ancak bellek arzının daralmasıyla birlikte firmalar ya fiyat artırmak zorunda kaldı ya da bazı konfigürasyonları tamamen satıştan çekti. Kullanıcının kendi RAM’ini kullanması, tedarikçi için bu yükü hafifletiyor; fakat işin sorumluluk tarafı bu kez doğrudan alıcıya geçiyor.