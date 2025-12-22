MSB 1.113 işçi alımı başvuru ekranı 2025: Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, kontenjan dağılımı

MSB 1.113 işçi alımı başvuru şartları, kontenjan dağılımı duyuruldu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre MSB 1.113 işçi alımı başvurularında bazı bölümlerde KPSS şartı aranacak. Adayların 2024 yılında gerçekleştirilen KPSS P3 puan türünden ve KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek. Başvuru yapan adaylar arasında en yüksek puan alanlar belge kontrolüne çağırılacak. Kontrolü tamamlanan adaylar ise sınava çağırılacak. Sınava iş gücü miktarının dört katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girecek olan adaylar kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Vatandaşlar tarafından MSB 1.113 işçi alımı başvuru ekranı, nasıl yapılacağı ise merak ediliyor.

MSB 1.113 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK İŞKUR 2025?

MSB 1.113 işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzeirnden 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak olan adayların İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra arama bölümünün altında bulunan "Detaylı Ara" seçeneğine tıklamaları gerekiyor. Daha sonra karşılarına çıkan ekranda "Kamu" seçeneğini seçerek en üst bölümdeki kısıma "Milli Savunma Bakanlığı" yazıp, "Ara" seçeneğine tıklamaları ilanları görmek için yeterli olacaktır. Burada adayların başvuracakları ilanları seçtikten sonra İŞKUR sistemine giriş yaparak işlemlerini tamamlayabiliyor.

MSB 1.113 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2025

MSB 1.113 işçi alımı başvurularına 18-36 yaş aralığındaki vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvuracak adayların askerlikle ilişiği olmaması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya mallülük aylığı almıyor olmaları gerekiyor. Aynı zamanda bazı alanlarda KPSS şartı da aranacak. KPSS puan şartı aranan adayların dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Lisans mezuniyeti şartı aranan ilanlar için 2024 yılı KPSS P3 puan türünden, ön lisans mezuniyet şartı aranan ilanlara için ise P93 puan türünden en az 60 puan almak gerekiyor.

MSB 1.113 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

MSB 1.113 İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

MSB 1.113 sürekli işçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova illerinde gerçekleştirilecek.

Alımlar iş güvenliği uzmanı, uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı, aşcı, kuru temizleme, fırın işçisi, kalorifer tesisat onarımcısı, sıhhi tesisatçı, boyacı ve badanacı, motorcu, ofset baskı operatörü, kaynakçı, elektrikçi, iş makinaları operatörü (hafif), camcı, saatçi, bahçivan ve fayançı gibi birçok meslekte yapılacak.

MSB 1.113 İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

MSB 1.113 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSB tarafından açıklanan bilgilere göre 1.113 sürekli işçi alımı kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da noter huzurunda Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek. Kuranın ardından sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlenecek. Kura sonuçları "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.