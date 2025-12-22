Menü Kapat
CHP'de istifa şoku! Sosyal medya hesabından paylaştı

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yine bir istifa haberi geldi. CHP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiği duyurdu.

CHP'de istifa şoku! Sosyal medya hesabından paylaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 14:05

'de bir da 'den geldi. CHP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP'de istifa şoku! Sosyal medya hesabından paylaştı

"ASLA VAZGEÇMEYEREK YOL ALDIM"

Sosyal medya hesabı üzerinden istifa kararını duyuran Demir şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli ailem ve yoldaşlarım, 9 yıl boyunca onurla yürüttüğüm CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Bu süre boyunca sokakta, sandıkta, örgütte umudu büyütmek, mücadeleyi çoğaltmak için bir an bile geri durmadım. Hata yaptıysam öğrenerek, düştüysem kalkarak ama asla vazgeçmeyerek yol aldım. Omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarıma, bana güvenen herkese ve bu görevi bana layık gören örgütüme teşekkür ediyorum. Görevler geçicidir, mücadele kalıcıdır. Cumhuriyet Halk Partisi benim siyasal yuvamdır, nerede ihtiyaç varsa, aynı inanç ve kararlılıkla orada olmaya devam edeceğim. Saygıyla"

AK Parti yoğun gündemle toplanıyor: Gözler yılın son MKYK'sında
DEM Parti İmralı Heyeti'nin TBMM Başkanı ve Adalet Bakanı ziyaret günü belli oldu
ETİKETLER
#Politika
#chp
#eskişehir
#istifa
#Gençlik Koltukları
#Oğuzhan Demir
#Gündem
