Falezlerde balık keyfi faciayla bitiyordu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öğle saatlerinde falezlerde yaşanan olayda; balık tutmak için 30 metrelik falezlerden inmeye başlayan Mevlüt Ö., dengesini kaybedip metrelerce yuvarlandı. Olayın ekiplere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen deniz polisi ekipleri, yaralıyı sedyeyle bota alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirerek hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.