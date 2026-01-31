Menü Kapat
10°
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: 'Hayatımda en çok istediğim şey' diyerek açıklamış

Kalp krizi geçirmesi üzerine kaldırıldığı hastanede 3 aydır tedavi gören sanatçı Fatih Ürek'in ölümü, sevenlerini üzerken vasiyeti de ortaya çıktı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 23:31

15 Ekim 2025'te evinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği teşhis edilen Fatih Ürek 3 buçuk aydır tedavi gördüğü Sarıyer'deki hastanede hayatını kaybetti.

Ölümüyle ailesini ve sevenlerini üzüntüye sevk eden Fatih Ürek'in vasiyetiyle ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı.

Ürek, 2 yıl önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: 'Hayatımda en çok istediğim şey' diyerek açıklamış

''HAYATIMDA EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY ADIMA OKUL YAPTIRMAK''

Sanatçı, kendisine sorulan "Vasiyetini yazdın mı?" sorusu karşısında ''Bir yere yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba?" cevabını vermişti.

"GÖNLÜMÜ KIRAN ÇOK İNSANLAR VAR"

Ürek, aynı programda ''Bana bir şey olursa şunlar mezarıma gelmesin diyeceğin insanlar var mı?'' sorusuna da şu karşılığı vermişti: ''Diyebilirim. Camiadan değil, camiayı saymıyorum bile. Gönlümü kıran çok insanlar var. Camiadan değil ama benim gönlümü çok kırdılar. Çünkü ben salaklık derecesinde safım."

