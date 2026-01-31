Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Fatih Ürek'in son anlarını menajeri Mert Siliv açıkladı: Zemzem içirdim, yüzünü yıkadım

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatih Ürek, sevenlerini hüzne sevk ederken menajeri Mert Siliv, Ürek'in son anlarını anlattı. "Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz" diyen Siliv "Zemzem içirdim, yüzünü yıkadım, bebek gibiydi" ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek'in son anlarını menajeri Mert Siliv açıkladı: Zemzem içirdim, yüzünü yıkadım
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
00:57
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
00:57

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in vefat haberini alan sevenleri ve sanatçı Gülben Ergen, hastaneye gelerek Ürek’in yakınlarına başsağlığı diledi. Hastane önünde Ürek’in ablası Selvi Ürek, yeğenleri ve menajeri Mert Siliv açıklamalarda bulundu.

"ALLAH'TAN GELDİK ALLAH'A DÖNECEĞİZ"

Menajer Mert Siliv, "20 yıllık dostumu ve aynı zamanda menajerlik yaptığım çok kıymetli sanatçı Fatih Ürek’i, 4 buçuk aylık uğraştığımız süreçten sonra kaybettik. Hepimiz Allah'tan geldik ve Allah’a döneceğiz. Allah onun mekanını cennet eylesin. Dualarınızı bekliyorum. Zemzem suyunu ben içirdim. Yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi" dedi.

Fatih Ürek'in son anlarını menajeri Mert Siliv açıkladı: Zemzem içirdim, yüzünü yıkadım

FATİH ÜREK'İN ABLASI: NİKAHTA ÖĞRENDİK

Vefat haberini nikahta öğrendiklerini belirten Fatih Ürek’in ablası Selvi Ürek, "Dualarınızı bekliyoruz. Biz 1989 yılında İstanbul’a beraber geldik Bursa’dan. Erzurumluyuz biliyorsunuz. Bugünde kızımın nikahı vardı, nikahta öğrendik hemen buraya geldik. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan Ürek’in cenazesi, pazar günü Levent Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

