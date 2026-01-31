Torba Kanun yürürlükte! Kim ne kadar alacak, kimin ilişiği kesilecek?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Özellikle milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği “Torba Kanun” nihayet Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba (7573 sayılı) Kanun, hem görevdeki memurlar hem de emekliler için kritik değişiklikler getiriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, resmi hale gelen torba yasanın emekli ve çalışan vatandaş için getirdiklerini anlattı.
Karakaş, "En düşük emekli maaşı ödemesinde esas alınan tutar 16.881 TL'den 20.000 TL'ye çıkarıldı. Kendi çalışmasından dolayı hiçbir emekli, ek ödemeler dâhil 20.000 TL’nin altında maaş almayacak. En düşükten maaş alan dul ve yetimler ise bu artıştan hisseleri oranında faydalanacak" dedi.
Kök maaşı düşük olan milyonlarca emeklinin cebine girecek nakit tutar artırılmış olduğunu hatırlatan Karakaş, "Bu düzenleme Ocak 2026 itibarıyla geçerli. SGK’nın beklediği bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte önümüzdeki günler 3 bin 119 liralık fark maaş alınan hesaplara otomatik yatırılacak" dedi.
Aday memurluk sürecinde disiplin kuralları sertleştirildiğinden bahseden Karakaş, "Artık sadece ağır cezalar değil; adaylık süresinde birden fazla "uyarma" veya "kınama" alanların da memuriyetle ilişiği kesilecek diyerek day memurlar için "hata yapma lüksü" azaldığını8 söyledi.
Yargı tarafından iptal edilen disiplin cezaları için idareye yeni bir süre tanınmasına ilişkin detayları aktaran SGK Uzmanı, "Bir disiplin cezası mahkemeden dönerse, idare eksikliği giderip 6 ay içinde yeniden ceza verebilecek. Zamanaşımı nedeniyle cezadan kurtulma devri zorlaşıyor. Bir memur, disiplin cezasını "usulden" (örneğin süre hatası) iptal ettirse bile, idareye karardan sonra 6 aylık ek süre tanındı "dedi.
Bu kanunla Memurlar için hukuki süreçler bitse bile idarenin "dosyayı yeniden açma" yetkisi koruma altına alındı. Dolayısıyla "Mahkeme iptal etti, artık ceza veremezler" devri kapandı. İdare, mahkemenin gerekçesine bakarak cezayı yeniden tesis edebilecek.
Karakaş, "İşverenlere sigortalı başına asgari ücret prim desteği verilecek. İşveren, çalıştırdığı her uygun sigortalı için SGK'ya yaklaşık 1.270 TL daha az prim ödeyecek. Bu da dolaylı olarak işçinin iş yerindeki maliyetini düşürerek istihdamın korunmasını sağlayacak" dedi.
Ayrıca Karakaş, "eskiden kamu kurumları, taşeron işçisi emekli olduğunda kıdem tazminatını işçiye öder, sonra bu parayı işçiyi çalıştıran alt işverenden (şirketten) geri isterdi (rücu ederdi). Bu durum yıllarca süren binlerce davaya sebep oldu. ‘Torba Kanun’la devlet diyor ki: "2014-2019 dönemindeki bu paraların peşini bırakıyorum, tahsilattan vazgeçiyorum." Ancak rücu ettiklerimi iade etmem diyor" diyerek düzenleme hakkında bilgi verdi. Bu düzenleme ile kamudaki tazminat rücu karmaşasının son bulması planlanıyor.