Torba Kanun yürürlükte! Kim ne kadar alacak, kimin ilişiği kesilecek?

Ayrıca Karakaş, "eskiden kamu kurumları, taşeron işçisi emekli olduğunda kıdem tazminatını işçiye öder, sonra bu parayı işçiyi çalıştıran alt işverenden (şirketten) geri isterdi (rücu ederdi). Bu durum yıllarca süren binlerce davaya sebep oldu. ‘Torba Kanun’la devlet diyor ki: "2014-2019 dönemindeki bu paraların peşini bırakıyorum, tahsilattan vazgeçiyorum." Ancak rücu ettiklerimi iade etmem diyor" diyerek düzenleme hakkında bilgi verdi. Bu düzenleme ile kamudaki tazminat rücu karmaşasının son bulması planlanıyor.

