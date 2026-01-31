Elinde altın olanlar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş altın yatırımcısına 10 bin lira formülü

Altın fiyatları şahlanışın ardından çakıldı. Yatırımcıların gözü kulağı piyann yönünde. Peki elinde gram altın bulunan yatırımcı ne yapmalı? Bu düşüş daha ne kadar devam edecek ve bu bir alım fırsatı mı? TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalara dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Memiş, son dönemdeki düşüşlerin sürpriz olmadığını, teknik olarak beklendiğini vurguladı.

AGRESİF HAREKETLERE HAZIRLANIN

Ocak ayında teknik bir yükseliş yaşandığını hatırlatan Memiş, “Agresif bir yükseliş mümkün değildi, bu geri çekilme normaldi” dedi. Ons altının 5.600 dolara, gram altının ise 8.100 liraya kadar yükseldiğini belirten Memiş, bu seviyelerde kar satışlarının başladığını ifade etti.

Şu an gram altının 7.100 lira, ons altının ise uluslararası piyasalarda 4.854 dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, hafta sonu kapanışında altın tarafında yaklaşık yüzde 10, gümüş tarafında ise yüzde 28 civarında satış yaşandığını aktardı.

“Ons altında aşağıda 4.850 dolar, yukarıda ise 5.150 dolar seviyesi var. Kısa vadede bir tepki alımı gelebilir ancak bir tur daha 4.650 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum” diyen Memiş, gram altın için de benzer bir dalgalanma öngördü.

BU HAREKETLER DEVAM EDECEK

Gram altının 7.400 liradan kapanış yaptığını belirten Memiş, “Yeniden 8.000 liralara çıkabilir, ardından tekrar 7.000 liraya düşebilir. Kısa vadede sert ve düzensiz hareketler devam edecek” ifadelerini kullandı.

KRİPTO YATIRIMCISININ YAŞADIĞINI ALTIN YATIRIMCISINA YAŞATACAKLAR

Altın yatırımcılarının 2026 yılında uzun vadeli düşünmek zorunda olduğunu söyleyen Memiş, “Manipülasyon yapılıyor. Kripto paralarda gördüğümüz sert hareketlerin benzerlerini artık altında da görüyoruz. Bu bir ayda yaşanan düzensiz hareketleri 2026 yılında sık sık göreceğiz” dedi.

Bankalar ve serbest piyasalar arasındaki fiyat farklarına da dikkat çeken Memiş, “Bu yıl bankalarda ve serbest piyasalarda normal bir kur görmeyeceksiniz. Makas aralıkları çok açık olacak. B planı olmayan yatırımcılar düşüşlerden faydalanamadı. Bankada işlem yapanlar alternatif bankaları mutlaka düşünmeli” şeklinde konuştu.

Fiziki altına olan talebin 2025 yılında ciddi şekilde arttığını belirten Memiş, “Bu talep mücevherattan değil, gerçek yatırımcılardan geldi. Yatırımcı doları terk ediyor, güvenli liman talebi iyice yükseldi” dedi.

ALTINI BOZDURAN ŞİMDİ NE YAPACAK?

“Elindeki altını satanlar ne yapmalı?” sorusuna da yanıt veren Memiş, “Biraz dinlenseler iyi olur. Önümüzdeki bir iki hafta dalgalı geçebilir, ardından piyasa kaldığı yerden devam eder. Bu yıl sonuna kadar gram altının 10 bin liranın üzerine çıkmasını bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Altın borcu olan yatırımcıların geçtiğimiz günlerde zorlandığını hatırlatan Memiş, “Bugünkü düşüşle birlikte rahatladılar. Alım fırsatı bekleyenler için bu geri çekilmeler bir fırsat oldu. Bu düşüşler kalıcı değil. İlave yapmak mantıklı” dedi.

Yaşanan sert hareketlerin yeni finansal sistemin ayak sesleri olduğunu söyleyen Memiş, “Kripto para yatırımcılarıyla oynadıkları gibi altın ve gümüş yatırımcılarıyla da oynayacaklar. Bu hareketler yatırımcının kafasını karıştırmasın. Uzun vadeli plan yapın, düştükçe toplayın, varlıklarınıza sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

Piyasalardaki hareketlerin temel nedeninin sermaye sahipleri olduğunu savunan Memiş, “Kontrol sermaye sahiplerinin elinde. Bir ayda hiçbir sebep yokken sert düşüşler ve yükselişler yaşanıyor. Geçen yıl ABD İran’ı vurduğunda altın 200 dolar yükseldi. Şimdi ortada hiçbir şey yokken aşırı gerileme var. Bu hareketleri özellikle haftasonuna getiriyorlar” dedi.

AMAÇLARI GÜVENLİ LİMANI YIKMAK

Amaçlarının altın ve gümüşün güvenli liman olmadığına yatırımcıyı ikna etmek olduğunu belirten Memiş, “Bu algıyı oluşturmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Gümüşe ayrı bir parantez açan Memiş, “Son 6 yılın şampiyonu gümüş oldu. Ocak ayında da gümüş şampiyondu ancak 2026 yılının şampiyonu gümüş olmayacak. Çünkü son iki aydır çok agresif hareket ediyor. Bir günde yüzde 28,5 değer kaybetti. Altına kıyasla çok daha sert hareket ediyor” dedi.

Gümüşte geri çekilmenin devam edeceğini belirten Memiş, “Evini, arabasını satıp gümüş alanlar var. Geçen yıl kazandırdı ama yatırımcısını 9 ay bekletti. Alım zamanı geldiğinde paylaşırız ancak şu an için gerilemenin sürmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Yatırımcı biraz daha beklemeli” diyen Memiş, “İstediğim fiyata gelirse alırım diyen yatırımcı kazanır. Panikle hareket eden yatırımcı her zaman kaybeder” uyarısında bulundu.

2026 yılında hangi emtianın öne çıkacağına ilişkin soruya da değinen Memiş, bakır, platin ve paladyumun altınla birlikte yükseldiğini ancak sosyal medyada ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu söyledi.

BAKIR CİDDİ ŞEKİLDE PARLATILIYOR AMA...

“Bakır ciddi şekilde parlatılıyor” diyen Memiş, “Hayatında bakır görmemiş insanlar bakır almaya gidiyor. Hurda bakırı külçe haline getirip yüksek fiyattan satan fırsatçılar var. Vatandaş kandırılıyor, lütfen her gördüğünüze inanmayın” ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul’a da değinen Memiş, “Borsa İstanbul 2026 yılına iyi başladı. Ancak bu yıl psikolojiniz çok sağlam olmalı. Yatırımlarınızı çeşitlendirin, uzun vadeli yatırımcı olun. Fiyata değil, mutlaka miktara odaklanın” diyerek sözlerini tamamladı.