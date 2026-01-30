Altın daha ne kadar düşecek? Fırtına sonrası Tuna Kaya'dan yatırımcıya kritik uyarı

Altın sert düzeltme gördü, elinde altın olan yatırımcı da altın almayı düşünen vatandaş da piyasadaki oynaklık karşısında şaşkın. Bu fırtınada almak ya da satmak mantıklı mı? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a çok kritik açıklamalar yaparak yatırımcılara seslendi.

ALTIN NEDEN ÇAKILDI?

Altın fiyatı neden aniden düştü?

Düşüşün arkasında tek bir sebebin değil, birkaç faktörün aynı anda devreye girmesi olduğundan bahseden Kaya, sebepleri sıraladı:

1. Kar Satışları: Altın ve gümüş, Ocak ayı boyunca ve özellikle 28-29 Ocak tarihlerinde çok hızlı yükselerek tarihi zirveleri (Ons'ta 5.600 Dolar) test etti. Yatırımcılar ve fonlar, bu hızlı yükselişi nakde çevirmek için yoğun satışa geçti.

2. Teknik Direnç Seviyesi: Ons altın için 5.600 dolar seviyesi psikolojik ve teknik bir duvar olarak çalıştı. Bu seviye aşılamayınca otomatik satış emirleri devreye girdi.

3. Dolar Endeksinin Toparlanması: ABD Doları, son günlerdeki dip seviyelerinden bir miktar toparlanarak güçlendi. Güçlü dolar, ters korelasyon nedeniyle emtia fiyatlarını (altın, gümüş) aşağı çekti.

4. Fed Başkanlığı Spekülasyonları: ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine daha şahin-sıkı para politikasını savunan, örn. Kevin Warsh gibi bir ismi aday gösterebileceği söylentileri piyasayı gerdi. Bu durum, faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği endişesiyle altına satış getirdi.

ALTIN DENGESİNİ BULANA KADAR OYNAYACAK

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Altın fiyatlarının kısa vade içerisinde denge arayışı nedeniyle düşmeye devam edeceğini ancak uzun vade için yükseliş beklentisini koruduğunu ifade eden Kaya tahminlerini paylaştı:

"-Kısa Vade (Günlük/Haftalık): Evet, volatilite -oynaklık - devam edebilir. Piyasa şu an yeni bir denge noktası arıyor. Ons altında 5.150 - 5.200 dolar seviyeleri kritik destek olarak izlenmeli. Bu seviyenin altında kapanışlar, düşüşü bir miktar daha derinleştirebilir. Ancak genel durum, bunun bir trend değişimi değil, sağlıklı bir düzeltme/alım fırsatı olduğu yönünde.

-Orta/Uzun Vade: Ana yön hala yukarı. Jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve borç krizleri masada kaldığı sürece, 2026 yılı genelinde yükseliş trendinin korunması beklerim."

2026 yılı sonunda ons altın ve gram altın ne kadar olacak?

Altın fiyatları için 2026 yılının sonuna kadar beklentileri hakkında bilgilendirme yapan Kaya, altının onsunun 6.000 dolar, gram altın fiyatının ise 8.000 - 10.000 TL arasında olabileceğini ifade etti.

BİR GECEDE YÜZDE 12 KAYIP

Gümüş yatırımcısı nasıl hareket etmeli?

Değerli metallerdeki düşüşten gümüş yatırımcısının daha sert etkilendiğini ve bir gecede %10-12 civarı kayıp yaşandığını söyleyen Kaya, "Gümüş çok daha volatil (oynak) bir metaldir. Yani gümüşteki düşüşler, altına kıyasla daha korkutucu görünse de toparlanması da genelde daha hızlı ve sert olur" diyerek yatırımcıları uyardı.

ALTIN BORCU OLAN, ELİNDE YATIRIMI OLAN DİKKAT!

Yatırımcı bu oynak zeminde nasıl hareket etmeli?

Elinde altın olan, altın borcu olan ya da altın almayı düşünen yatırımcılar için kritik uyarıda bulunan Kaya, "Eğer al-sat yapmıyorsanız ve uzun vadeli yatırımcıysanız, bu tür sert düşüşler genellikle panik satışı yapılacak zamanlar değil, portföyde eksik varsa tamamlanacak alım fırsatları olarak değerlendirilir. Ancak piyasa henüz durulmadığı için "kademeli" işlem yapmak (paranın tamamıyla değil, parçalı alım) riski azaltacaktır" dedi.