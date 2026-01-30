Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın daha ne kadar düşecek? Fırtına sonrası Tuna Kaya'dan yatırımcıya kritik uyarı

Altın tarihi rekorların ardından çok sert bir düzeltme gördü ve resmen çakıldı. Altın borcu olan, almayı düşünen ya da birikim sahipleri bu durum karşısında nasıl hareket etmeli? Oynaklığın yoğun olduğu ve öngörülemeyen bu dönemde hangi hamle kazanç getirir ya da birikimlerinizi kaybetmenize yol açar? Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a yatırımcılar için hayati uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 16:03

Altın sert düzeltme gördü, elinde altın olan yatırımcı da altın almayı düşünen vatandaş da piyasadaki oynaklık karşısında şaşkın. Bu fırtınada almak ya da satmak mantıklı mı? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a çok kritik açıklamalar yaparak yatırımcılara seslendi.

Altın daha ne kadar düşecek? Fırtına sonrası Tuna Kaya'dan yatırımcıya kritik uyarı

ALTIN NEDEN ÇAKILDI?

Altın fiyatı neden aniden düştü?

Düşüşün arkasında tek bir sebebin değil, birkaç faktörün aynı anda devreye girmesi olduğundan bahseden Kaya, sebepleri sıraladı:

1. Kar Satışları: Altın ve gümüş, Ocak ayı boyunca ve özellikle 28-29 Ocak tarihlerinde çok hızlı yükselerek tarihi zirveleri (Ons'ta 5.600 Dolar) test etti. Yatırımcılar ve fonlar, bu hızlı yükselişi nakde çevirmek için yoğun satışa geçti.

2. Teknik Direnç Seviyesi: Ons altın için 5.600 dolar seviyesi psikolojik ve teknik bir duvar olarak çalıştı. Bu seviye aşılamayınca otomatik satış emirleri devreye girdi.

3. Dolar Endeksinin Toparlanması: ABD Doları, son günlerdeki dip seviyelerinden bir miktar toparlanarak güçlendi. Güçlü dolar, ters korelasyon nedeniyle emtia fiyatlarını (altın, gümüş) aşağı çekti.

4. Fed Başkanlığı Spekülasyonları: ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine daha şahin-sıkı para politikasını savunan, örn. Kevin Warsh gibi bir ismi aday gösterebileceği söylentileri piyasayı gerdi. Bu durum, faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği endişesiyle altına satış getirdi.

Altın daha ne kadar düşecek? Fırtına sonrası Tuna Kaya'dan yatırımcıya kritik uyarı

ALTIN DENGESİNİ BULANA KADAR OYNAYACAK

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Altın fiyatlarının kısa vade içerisinde denge arayışı nedeniyle düşmeye devam edeceğini ancak uzun vade için yükseliş beklentisini koruduğunu ifade eden Kaya tahminlerini paylaştı:

"-Kısa Vade (Günlük/Haftalık): Evet, volatilite -oynaklık - devam edebilir. Piyasa şu an yeni bir denge noktası arıyor. Ons altında 5.150 - 5.200 dolar seviyeleri kritik destek olarak izlenmeli. Bu seviyenin altında kapanışlar, düşüşü bir miktar daha derinleştirebilir. Ancak genel durum, bunun bir trend değişimi değil, sağlıklı bir düzeltme/alım fırsatı olduğu yönünde.

-Orta/Uzun Vade: Ana yön hala yukarı. Jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve borç krizleri masada kaldığı sürece, 2026 yılı genelinde yükseliş trendinin korunması beklerim."

Altın daha ne kadar düşecek? Fırtına sonrası Tuna Kaya'dan yatırımcıya kritik uyarı

2026 yılı sonunda ons altın ve gram altın ne kadar olacak?

Altın fiyatları için 2026 yılının sonuna kadar beklentileri hakkında bilgilendirme yapan Kaya, altının onsunun 6.000 dolar, gram altın fiyatının ise 8.000 - 10.000 TL arasında olabileceğini ifade etti.

BİR GECEDE YÜZDE 12 KAYIP

Gümüş yatırımcısı nasıl hareket etmeli?

Değerli metallerdeki düşüşten gümüş yatırımcısının daha sert etkilendiğini ve bir gecede %10-12 civarı kayıp yaşandığını söyleyen Kaya, "Gümüş çok daha volatil (oynak) bir metaldir. Yani gümüşteki düşüşler, altına kıyasla daha korkutucu görünse de toparlanması da genelde daha hızlı ve sert olur" diyerek yatırımcıları uyardı.

Altın daha ne kadar düşecek? Fırtına sonrası Tuna Kaya'dan yatırımcıya kritik uyarı

ALTIN BORCU OLAN, ELİNDE YATIRIMI OLAN DİKKAT!

Yatırımcı bu oynak zeminde nasıl hareket etmeli?

Elinde altın olan, altın borcu olan ya da altın almayı düşünen yatırımcılar için kritik uyarıda bulunan Kaya, "Eğer al-sat yapmıyorsanız ve uzun vadeli yatırımcıysanız, bu tür sert düşüşler genellikle panik satışı yapılacak zamanlar değil, portföyde eksik varsa tamamlanacak alım fırsatları olarak değerlendirilir. Ancak piyasa henüz durulmadığı için "kademeli" işlem yapmak (paranın tamamıyla değil, parçalı alım) riski azaltacaktır" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatında şok düşüş! Elinde altın olanlara İslam Memiş'ten çarpıcı uyarı
Emekli vatandaşa 3.119 TL ne zaman yatacak? Zam farkı için bekleyenler dikkat
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.