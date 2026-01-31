Menü Kapat
Mersin'de sel felaketi: Caddeler göle döndü, vatandaşlar panikle böyle kaçıştı!

Mersin'de dün etkili olan kuvvetli yağışların ardından kent genelinde sel ve taşkınlar meydana geldi. Bazı bölgelerde dere yataklarının taşmasıyla oluşan su birikintileri ve çamur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağışların durmasının ardından su tahliyesi ve temizlik çalışmaları hızla başlatıldı. Sel ve taşkınların ardından sahaya çıkan ekipler, suyun tahliyesinin yanı sıra çamur, atık ve sürüklenen malzemelerin temizlenmesi için geniş çaplı çalışma yürüttü. Mezitli ilçesinde ise Tece Mahallesi'nden geçen derede bulunan yaya köprüsü selin etkisiyle yıkıldı. Sel sonrası yıkılan köprü ile su basan siteler dronla görüntülendi. Bölgede ekipler temizlik çalışmalarını sürdürürken, bazı vatandaşların akıntıyla sahile sürüklenen odunları topladığı görüldü. Bölgede sel sırasında bazı araçların suya kapıldığı noktada da temizlik ve güvenlik çalışmalarının devam ediyor.

