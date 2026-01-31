Menü Kapat
 Fuat İğci

TOKİ Samsun ilçe ilçe kura sonuçları 2026 isim listesi: Merkez, Atakum, Bafra, Vezirköprü Samsun kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Samsun kura sonuçları için gözler toki.gov.tr adresine çevrildi. Samsun’da inşaa edilecek 6.397 konutun hak sahibi belirleme kurası bugün (31 Ocak) çekildi. Kura çekiminin tamamlanmasıyla beraber isim listeleri yoğun ilgi görüyor. TOKİ Samsun kura sonucu ekranında adayların asıl/yedek durumu yer alacak. TOKİ Samsun kura sonuçları sorgulama ekranı alternatif olarak e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber görüntülenebilecek. TOKİ 500 bin konut kampanyasına en fazla başvuru yapan illerden birisi olan Samsun’da sonuçlar ilçe ilçe sorgulanabilecek. Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent gibi ilçelerde sonuçlar belli oldu. Peki TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi PDF yayımlandı mı? İşte, Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası…

TOKİ Samsun ilçe ilçe kura sonuçları 2026 isim listesi: Merkez, Atakum, Bafra, Vezirköprü Samsun kura sonuçları açıklandı mı?
çekimi sonuçları için nefesler tutuldu. 500 bin kampanyasında en fazla başvuru yapılan iller arasında yer alan Samsun’da kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşlar daha önce ilan edilmişti. TOKİ’de Samsun’un merkez bölgelerine yapılacak konutlar için 33 binden fazla başvuru geldi. Samsun ili için kura çekimi Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu’nda, noter huzurunda yapıldı. TOKİ Samsun kura çekimi canlı yayını yoğun ilgi görürken gözler sonuçlara çevrildi. TOKİ Samsun kura çekiminde asıl olarak belirlenen adaylar, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla konut sözleşmesi imzalayacak ve ödemelerine 1 (bir) ay sonra başlayabilecek. Yedek olan talihliler ise asıl olarak çıkan ve sözleşme yapmayanların yerine çekiliş sırasına göre davet edilecek. TOKİ Samsun kura sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Talep.toki.gov.tr adresinden ilan edilen Samsun kura sonuçları tebliğ hükmünde olacak. Peki TOKİ Samsun kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, TOKİ Samsun kura sonuçları sorgulama yöntemi…

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

TOKİ Samsun kura çekimi ilçe ilçe gerçekleştirildi. 6 bin 397 konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi Youtube üzerinden canlı yayınlandı. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi ekranında toplam başvuru sayısı, asıl/yedek adaylar, başvuru türü gibi bilgiler yer aldı.

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

En fazla başvuru gelen iller arasında yer alan Samsun’da kura sonuçları canlı yayında belli olduktan sonra isim listesi şeklinde PDF olarak yayımlanacak.

Samsun’da Merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent gibi ilçelerin kura sonuçlarının, kura çekimi tamamlandıktan yaklaşık iki saat sonra açıklanması bekleniyor.

TOKİ Samsun ilçe ilçe kura sonuçları 2026 isim listesi: Merkez, Atakum, Bafra, Vezirköprü Samsun kura sonuçları açıklandı mı?

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Samsun kura sonuçları sorgulama ekranına internet üzerinden ulaşılabilecek. Vatandaşların herhangi bir TOKİ merkezine giderek sorgulama işlemi yapmasına gerek bulunmuyor. TOKİ Samsun kura sonucu, talep.toki.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Harita üzerinden Samsun’u seçen ve ardından açılan ekranda “Başvurular” kısmından “ Kura sonuçları”nı seçen kullanıcılar, ilçe ilçe isim listesine ulaşabilir. Alternatif olarak başvuru yapan adaylar, e-Devlet üzerinden T.C.kimlik numarasıyla hak sahibi kura sonuçlarını görüntüleyebilir.

TOKİ Samsun ilçe ilçe kura sonuçları 2026 isim listesi: Merkez, Atakum, Bafra, Vezirköprü Samsun kura sonuçları açıklandı mı?

2026 TOKİ SAMSUN İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI LİSTESİ

MERKEZ (ATAKUM, CANİK, İLKADIM, TEKKEKÖY) 3.750 KONUT

ALAÇAM 150 KONUT

ASARCIK 100 KONUT

AYVACIK 120 KONUT

BAFRA 500 KONUT

ÇARŞAMBA 300 KONUT

HAVZA 140 KONUT

KAVAK 150 KONUT

TOKİ Samsun ilçe ilçe kura sonuçları 2026 isim listesi: Merkez, Atakum, Bafra, Vezirköprü Samsun kura sonuçları açıklandı mı?

LADİK 142 KONUT

19 MAYIS 125 KONUT

SALIPAZARI 120 KONUT

TERME 300 KONUT

VEZİRKÖPRÜ 450 KONUT

YAKAKENT 50 KONUT

