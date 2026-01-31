Heimlich manevrasıyla engelli çalışanın hayatını kurtardı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kategoriler
Sakarya'da güvenlik görevlisi, engelli çalışma arkadaşının hayatını heimlich manevrasıyla kutardı. Yüzme havuzunda meydana gelen olayda, öğle arasında yemek yiyen engelli personel E.A., boğazına takılan yiyecek sebebiyle nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden güvenlik görevlisi Y.B., yardım çağırmak için kapıyı açarken bir yandan da Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan doğru müdahale sayesinde soluk borusunu tıkayan parça engelli çalışandan çıkarıldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi...