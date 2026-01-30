İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Ocak ve 1-2 Şubat İzmir elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İzmir’de önümüzdeki üç gün boyunca birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Çalışmalar kapsamında mahalle ve sokak bazlı kesinti saatleri gün gün paylaşıldı. İzmir’de birçok ilçede belirli saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir’de planlı kesintiler…

31 OCAK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir’de 31 Ocak günü Bornova, Dikili, Çiğli, Bergama, Bayraklı, Buca olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak:

Bornova

Bornova ilçesinde Egemenlik Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Kemalpaşa Mahallesi’nde 10.00 ile 14.00 arasında, Kazımdirik Mahallesi’nde ise 01 Şubat sabahı kısa süreli kesinti planlanmıştır.

Dikili

Dikili ilçesine bağlı Kabakum Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş kapsamlı şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çiğli

Çiğli ilçesinde Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent ve Köyiçi mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım ve yenileme çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama

Bergama ilçesinde Pınarköy Mahallesi’nde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında, Dağıstan Mahallesi’nde ise 10.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Bayraklı

Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi’nde 10.00 ile 13.00 arasında ve yine aynı gün 11.00 ile 13.00 saatleri arasında olmak üzere farklı sokakları kapsayan bakım kaynaklı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Buca

Buca ilçesinde Mustafa Kemal ve Göksu mahallelerinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında, Çamlıpınar Mahallesi’nde 09.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Adatepe Mahallesi’nde ise 09.00 ile 13.00, 12.00 ile 17.00 ve 09.00 ile 16.00 saatleri arasında farklı bölgelerde planlı kesintiler uygulanacaktır.

Akıncılar Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00, Zafer Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Urla

Urla ilçesinde Özbek Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 arasında, Altıntaş ve Yaka mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Rüstem ve Torasan mahalleleri de aynı saat aralıklarında kesintiden etkilenecektir.

Menemen

Menemen ilçesinde Telekler Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesi Çambel Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karabağlar

Karabağlar ilçesinde Yüzbaşı Şerafettin ve Yurdoğlu mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, Refet Bele ve Sevgi mahallelerinde yine 09.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Ayrıca gün içinde Cennetçeşme, Çetin Emeç, Ali Fuat Erden, Limontepe ve Umut mahallelerinde saatlik ve bölgesel kesintiler uygulanacaktır.

Konak

Konak ilçesinde İsmet Paşa, Ulubatlı, Ferahlı, Mehmet Akif ve Ufuk mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca gece saatlerinde 01.00 ile 01.30 ve 16.00 ile 16.30 arasında kısa süreli kesintiler de planlanmıştır.

Karaburun

Karaburun ilçesinde İskele, Mordoğan, Eğlenhoca, Sarpıncık ve çok sayıda kırsal mahallede 02.00 ile 03.00, 09.00 ile 16.00 ve 02.00 ile 04.00 saatleri arasında geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde Ovakent ve Bademli mahallelerinde 09.00 ile 16.00 arasında, Çatak, Yılanlı, Yeşildere ve çevre kırsal mahallelerde ise 09.15 ile 17.15 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kiraz

Kiraz ilçesinde Gedik Mahallesi’nde 10.00 ile 17.00 ve 10.30 ile 17.30 saatleri arasında farklı bölgeleri kapsayan elektrik kesintileri yapılacaktır.

Torbalı

Torbalı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çeşme

Çeşme ilçesinde Germiyan Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Seferihisar

Seferihisar ilçesinde Orhanlı Mahallesi’nde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında, Kavakdere ve Tepecik mahallelerinde de aynı gün planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT

Konak

Konak ilçesinde Çamlık ve Mehtap mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kınık

Kınık ilçesine bağlı Karadere Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Urla

Urla ilçesinde Altıntaş, İskele, Rüstem, Yaka ve Torasan mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Menemen

Menemen ilçesinde 29 Ekim Mahallesi’nde 09.00 ile 11.00 arasında, Yıldırım ve Fatih mahallelerinde ise 12.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aliağa

Aliağa ilçesinde Fatih, Hatundere ve çevre mahallelerde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Buca

Buca ilçesinde Zafer Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 arasında, Seyhan Mahallesi’nde ise 09.00 ile 13.00 ve 12.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Torbalı

Torbalı ilçesinde İnönü Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00, Yazıbaşı Mahallesi’nde 13.00 ile 16.00, Gazi Mustafa Kemal ve Çapak mahallelerinde ise 09.30 ile 15.30 arasında elektrik kesintileri yapılacaktır.

Kiraz

Kiraz ilçesinde Yeni Mahallesi’nde 09.00 ile 11.00 arasında, Gedik Mahallesi’nde ise 10.30 ile 18.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde Hacıhasan Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar

Karabağlar ilçesinde Salih Omurtak, Limontepe ve Bahriye Üçok mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT

Dikili

Dikili ilçesi Bahçeli Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Buca

Buca ilçesinde İnönü Mahallesi’nde 09.00 ile 13.00, Gaziler ve Şirinkapı mahallelerinde 12.00 ile 16.00, Dumlupınar ve Adatepe mahallelerinde ise 09.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Tire

Tire ilçesinde Dağdere, Dündarlı ve Somak mahallelerinde 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Urla

Urla ilçesinde Yenice ve Kalabak mahallelerinde 09.00 ile 13.00, Çamlı, Ovacık ve Bademler mahallelerinde ise 13.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bornova

Bornova ilçesinde Erzene ve Ergene mahallelerinde 09.00 ile 11.00 arasında kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ve Ulucak İstiklal mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde Karadoğan Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 arasında, Cevizalan, Birgi ve çevre mahallelerde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Konak

Konak ilçesinde Duatepe, Kadifekale, Çimentepe, Tınaztepe ve Selçuk mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karaburun

Karaburun ilçesinde Sarpıncık Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

