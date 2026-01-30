Menü Kapat
Hava Durumu
10°
Bu dört şehirde ev alan yaşadı! İşte konutta büyük kazandıran iller

Ocak 30, 2026 09:51
1
konut fiyatları

Türkiye genelinde geçen yıl 0-4 yaş arası ve daire nitelikli konutlar dikkate alındığında, ortalama satış fiyatı %30,74 arttı. Bu artış oranı, yıllık enflasyonun çok az da olsa altında kaldı.

Ancak tablo büyükşehirlerde değişti. Büyükşehir statüsündeki iller baz alındığında, Aralık 2025 itibarıyla 24 şehirde konut fiyat artışları yıllık enflasyonu geride bıraktı. Bu illerin 4’ünde ise yıllık artış oranı %40’ın üzerine çıktı.

İşte içinde sürpriz şehirlerin de olduğu büyük kazandıran 4 şehir...

2
konut fiyatları

Geçen yıl 0-4 yaş bandında ve daire nitelikli konutlar dikkat alındığında; Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 milyon 507 bin TL olarak gerçekleşti.
Bu statüdeki dairlerde yıllık artış ise Endeksa verilerine göre %30,74 olarak ölçüldü. Bu artış, yıllık bazda %30,89 olan TÜFE’nin hafif de olsa altında kaldı ve fiyatlarda sınırlı bir reel düşüş gerçekleşti.

 

3
büyükşehir ev fiyatları

24 ŞEHRİN GETİRİSİ ENFLASYONU GERİDE BIRAKTI 

Ancak “büyükşehir” statüsünde bulunan iller dikkate alındığında; Aralık 2025 itibarıyla 24 ilde yıllık fiyat artışları enflasyonu yendi. 

Bu iller, ortalama metrekare satış fiyatları ve yıllık artış oranları şöyle sıralandı:

4
şehir şehir ev fiyatları

-Muğla: 56.624 TL/m2 (%46,60)
-Ankara: 44.156 TL/m2 (%46,43)
-Denizli: 40.463 TL/m2 (%42,33)
-Diyarbakır: 38.771 TL/m2 (%40,11)
-Trabzon: 36.186 TL/m2 (%39,31)
-Kayseri: 24.362 TL/m2 (%39,14)
-Erzurum: 30.011 TL/m2 (%38,65)
-Manisa: 37.543 TL/m2 (%38,10)
 

5
konut fiyatları

-Samsun: 39.403 TL/m2 (%37,92)
-İstanbul: 66.100 TL/m2 (%37,21)
-Antalya: 49.401 TL/m2 (%36,80)
-Adana: 30.765 TL/m2 (%36,47)
-Kocaeli: 38.806 TL/m2 (%35,58)
-Tekirdağ: 34.700 TL/m2 (%35,29)
-Van: 32.488 TL/m2 (%34,98)
-Mardin: 23.379 TL/m2 (%34,04)
 

6
ev fiyatı

-Şanlıurfa: 25.884 TL/m2 (%33,40)
-Eskişehir: 34.812 TL/m2 (%33,30)
-İzmir: 51.056 TL/m2 (%31,77)
-Gaziantep: 29.764 TL/m2 (%31,67)
-Konya: 30.415 TL/m2 (%31,64)
-Balıkesir: 47.105 TL/m2 (%31,64)
-Bursa: 36.493 TL/m2 (%31,63)
-Ordu: 38.483 TL/m2 (%31,57)

7
Bu dört şehirde ev alan yaşadı! İşte konutta büyük kazandıran iller

4 ŞEHİR YÜZDE 40'I GEÇTİ 

“Büyükşehir” belediyeleri arasında Muğla, Ankara, Denizli ve Diyarbakır’da artışlar %40 barajının da üzerinde gerçekleşti. Anadolu’nun farklı bölgelerinde öne çıkan bu iller, konut yatırımcısına reel olarak en yüksek getiriyi sundu. Mega kent İstanbul’da ise ortalama fiyat artışı %37’yi geçti.

8
konut fiyatları

FİYATLAR NE DURUMDA?

Konut sektöründe zaman zaman “fiyatlar yüksek mi” soruları gündeme gelirken; konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, “Son yıllarda maliyetlerde önemli artışlar yaşandı. Dolayısıyla fiyatlar yükseldi. Bununla birlikte kredili satışlar tarihî düşük seviyelerde. Her 100 satıştan 85’i peşin alımlarla gerçekliyor.

9
kredili konut satışı

BALON RİSKİ YOK 

Kredili satışlar düşük olduğu için burada da risk söz konusu değil. Türkiye’de kiralar da yükseldi ve konutta amortisman süreleri 15 yıl olan tarihi ortalamaların altına geriledi, bugün 13,5 yıl seviyelerine kadar düşüş yaşandı” görüşünü dile getiriyor. Bu faktörlerin, “konut fiyatlarında bir balon riski olamadığını” gösterdiği de ifade ediliyor.

