Bu dört şehirde ev alan yaşadı! İşte konutta büyük kazandıran iller

Geçen yıl 0-4 yaş bandında ve daire nitelikli konutlar dikkat alındığında; Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 milyon 507 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu statüdeki dairlerde yıllık artış ise Endeksa verilerine göre %30,74 olarak ölçüldü. Bu artış, yıllık bazda %30,89 olan TÜFE’nin hafif de olsa altında kaldı ve fiyatlarda sınırlı bir reel düşüş gerçekleşti.