Bursa'da korku dolu anlar! Ters yöne giren otomobil trafiği ayağa kaldırdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Trafikte ilerleyen diğer sürücüler, karşı yönden gelen aracı fark edince panik yaşadı. Bu anlar çevredeki araç kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri sosyal medyadaki görüntüler üzerine inceleme başlattı.