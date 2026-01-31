Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Ocak 31, 2026 09:38
1
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri

31 Ocak Cumartesi günü İstanbul’un 16 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre genellikle sabah saat 09.00 sularında başlayan çalışmalar bazı bölgelerde akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek. Avrupa yakasındaki elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ’ın sitesi www.bedas.com.tr üzerinden sorgulanabilirken, Anadolu yakasındaki kesintilerin ayrıntıları AYEDAŞ’ın sitesi www.ayedas.com.tr üzerinden görüntülenebilecek. 186 numaralı telefon hattı ise tüm İstanbul’daki planlı kesintiler ve anlık arızalara ilişkin hizmet verecek…

2
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 Ocak Cumartesi günü İstanbul’un Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli olurken, bazı mahallelerde akşama kadar enerji verilmeyecek. İşte 31 Ocak İstanbul elektrik kesintilerine dair tüm ayrıntılar…

3
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

4
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

5
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

6
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

7
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

8
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

9
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

11
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

12
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

13
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

14
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

15
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

16
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

17
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

18
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

19
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

20
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

21
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

22
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

23
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

24
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

25
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

27
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

28
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

29
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

30
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

31
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

32
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

33
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

34
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

35
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

36
31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.