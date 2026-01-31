31 Ocak İstanbul elektrik kesintileri açıklaması! BEDAŞ duyurdu: 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

31 Ocak Cumartesi günü İstanbul’un 16 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre genellikle sabah saat 09.00 sularında başlayan çalışmalar bazı bölgelerde akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek. Avrupa yakasındaki elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ’ın sitesi www.bedas.com.tr üzerinden sorgulanabilirken, Anadolu yakasındaki kesintilerin ayrıntıları AYEDAŞ’ın sitesi www.ayedas.com.tr üzerinden görüntülenebilecek. 186 numaralı telefon hattı ise tüm İstanbul’daki planlı kesintiler ve anlık arızalara ilişkin hizmet verecek…