10°
Benzin istasyonundaki minibüsler alev aldı! Kağıthane'de korkutan anlar

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir benzin istasyonunda park halindeki 2 minibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin etkisiyle bölgede yoğun duman oluşurken yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından benzin istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Benzin istasyonundaki minibüsler alev aldı! Kağıthane'de korkutan anlar
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde Cendere Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda panik anları yaşandı. Benzin istasyonunda park edilmiş halde bulunan 2 minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangının etkisiyle bölgeye yoğun duman oluşurken alevleri gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından yangın, benzin istasyonuna sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonrası yangın söndürüldü.

Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken yanan minibüslerden bir tanesi kullanılamaz hale geldi. Diğer minibüste maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili inceleme de başlatıldı.

