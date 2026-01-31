Giresun'da feci kaza: 2 kuzen hayatını kaybetti

Yağlıdere'nin Ağalar Köprüsü mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili edinilen bilgilere göre,

H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İmdat Tuzcu(48) idaresindeki 28 ADF 708 plakalı motosiklet çarpıştı.

2 KUZEN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çift taraflı meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İmdat Tuzcu ile motosiklette yolcu olarak bulunan amcasının oğlu Engin Tuzcu (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden iki kuzenin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü H.K. adli makamlarca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

CHP'Lİ BAŞKANDAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan CHP Yağlıdere İlçe Başkanı Alper Aydın, kaza sonrası taziye mesajı paylaştı. Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlçemiz için tarifsiz bir acı yaşadığımız çok zor bir gün oldu. Yağlıdere Üçtepe yolunda meydana gelen elim trafik kazasında Engin Tuzcu ve İmdat Tuzcu abilerimizi maalesef kaybettik. Bu acı haber hepimizi derinden üzmüştür. Kendilerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet eylesin, geride kalanlara sabır versin. İlçemizin başı sağ olsun."