Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! O anlar kamerada

Maltepe'de saat 07.10 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı mevkiinde meydana gelen olayda, bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın esnasında otomobilden patlama sesleri de geldiği bildirildi. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.