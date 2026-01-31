Menü Kapat
TGRT Haber
Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! O anlar kamerada

'de saat 07.10 sıralarında Küçükyalı mevkiinde meydana gelen olayda, bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın esnasında otomobilden patlama sesleri de geldiği bildirildi. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

İlgili Haber
ABD'den İranlı 7 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım! İçişleri Bakanı Mumini de listede
ABD'den Nijer'e seyahat uyarısı: Derhal ülkeyi terk edin
Ankara elektrik kesintisi! 31 Ocak ve 1-2 Şubat (GÜNCEL) Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere destek ödemeleri hesaba yattı
