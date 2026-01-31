Menü Kapat
ABD'den İranlı 7 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım! İçişleri Bakanı Mumini de listede

ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki rejim karşıtı protestolar sırasında güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet ve haklarındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle aralarında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin de bulunduğu 7 kişi ve 2 kuruluşu yaptırım listesine aldı. Tahran yönetimini hedef alan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Rejim, batan bir gemideki fareler gibi İranlı ailelerden çalınan fonları dünyanın dört bir yanındaki bankalara panik içinde aktarıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'den İranlı 7 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım! İçişleri Bakanı Mumini de listede
ABD ile İran arasındaki diplomatik tansiyon giderek tırmanırken, Washington’dan yeni bir adım geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Tahran yönetimini hedef alan ek yaptırım kararlarının devreye sokulacağını açıkladı.

İRAN İÇİŞLERİ BAKANI DA LİSTEDE

Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan bildiride, İran'daki protestolar sırasında Tahran yönetiminin kendi halkına şiddetli müdahalede bulunduğunun altı çizilerek, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) aralarında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin de dahil olduğu 6 İranlı yetkili ve bir iş insanına yönelik ilave önlemler aldığı belirtildi.

ABD'den İranlı 7 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım! İçişleri Bakanı Mumini de listede

Açıklamada, Mumuni'nin yanı sıra İranlı iş insanı Babek Murtaza Zencani, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Teşkilatı Başkanı Majid Khademi, DMO'da görevli komutanlar Kurban Muhammed Velizade, Hüseyin Zare Kemali, Hamid Damghani ve İran Kirmanşah'taki güvenlik güçlerinden sorumlu Mehdi Hajian'ın yaptırım listesine alındığı belirtildi.

PROTESTOCULARA ORANTISIZ ŞİDDET VE TOPLU KATLİAM SUÇLAMASI

Söz konusu güvenlik yetkililerinin protestolar sırasında göstericileri usulsüz şekilde gözaltına aldığı, müdahalelerinde orantısız şiddet kullandığı, silahsız protestocuların üzerine ateş açtığı ve çeşitli bölgelerde toplu katliamlar gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İNGİLTERE KAYITLI 2 KURULUŞA YAPTIRIM

Hazine Bakanlığı, ayrıca Zancani'yi İran halkına ait milyarlarca dolarlık İran petrol gelirini zimmetine geçirmek ve DMO ile Tahran yönetimini daha geniş şekilde destekleyen büyük projelere mali destek sağlamakla suçladı. OFAC, ayrıca Zancani ile bağlantılı olduğu belirtilen, İngiltere kayıtlı 2 kripto varlık borsasını da yaptırım listesine ekledi. Söz konusu unsurların DMO ile bağlantılı kişi ve kuruluşlarla milyarlarca dolarlık işlemler gerçekleştirdiği ve İran'ın yaptırımları delmek için dijital varlıklardan faydalandığı iddia edildi.

ABD'Lİ BAKANDAN İRAN REJİMİNE TEPKİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, "İran rejimi halkının refahını inşa etmek yerine petrol gelirlerini nükleer silah programı, füzeler ve dünyanın dört bir köşesindeki vekil güçleri için harcıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran halkının yanında durmaktadır. Rejimin dijital varlıklar yoluyla yaptırımları delme girişimlerine karşı da kararlılıkla hareket edeceğiz. Hazine Bakanlığı, İran halkının pahasına kendilerini zenginleştiren İranlı ağları ve yolsuz elitleri hedef almaya devam edecektir. Buna, rejime yönelik yaptırımları delmek ve siber suç faaliyetlerini finanse etmek için dijital varlıkları istismar etme girişimleri de dahildir. Rejim, batan bir gemideki fareler gibi İranlı ailelerden çalınan fonları dünyanın dört bir yanındaki bankalara ve finans kuruluşlarına panik içinde aktarmaktadır. Hazine kararlılıkla harekete geçecektir" ifadelerini kullandı.

#Yaşam
