ABD'den İran'a yeni yaptırım kıskacı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın, Tahran yönetiminin "göstericilere baskı uygulamak için" kullandığı fonların kesilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.

9 GEMİ VE 8 ŞİRKET LİSTEYE ALINDI

Açıklamada, Hindistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerde bulunan 9 gemi ile bunlarla bağlantılı 8 şirketin, yüz milyonlarca dolar değerinde İran petrolü ve petrol ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı ifade edildi.

Bu gemiler ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği bildirilen açıklamada, ABD yönetiminin, protestocuların öldürülmesi nedeniyle Tahran üzerindeki baskıyı bu şekilde artırdığı kaydedildi.

İNTERNET KESİNTİLERİ VE İHLALLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Hazine Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırımlar için "Tahran'ın, barışçıl protestoculara yönelik acımasız baskısını ve İran halkına yönelik ihlallerini gizlemek için internet erişimini kapatmasını" gerekçe gösterdi.