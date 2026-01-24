Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

ABD'den İran'a yeni yaptırım kıskacı

ABD yönetimi, İran'daki göstericilere yönelik müdahaleleri gerekçe göstererek kritik bir yaptırım kararı aldı. Hindistan, Umman ve BAE merkezli çok sayıda gemi ve şirket, İran petrolünü dünya pazarlarına taşıdığı gerekçesiyle kara listeye alındı.

ABD'den İran'a yeni yaptırım kıskacı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
00:17
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
00:19

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın, Tahran yönetiminin "göstericilere baskı uygulamak için" kullandığı fonların kesilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.

9 GEMİ VE 8 ŞİRKET LİSTEYE ALINDI

Açıklamada, Hindistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerde bulunan 9 ile bunlarla bağlantılı 8 şirketin, yüz milyonlarca dolar değerinde petrolü ve ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı ifade edildi.

Bu gemiler ve şirketlerin listesine eklendiği bildirilen açıklamada, ABD yönetiminin, protestocuların öldürülmesi nedeniyle Tahran üzerindeki baskıyı bu şekilde artırdığı kaydedildi.

İNTERNET KESİNTİLERİ VE İHLALLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Hazine Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırımlar için "Tahran'ın, barışçıl protestoculara yönelik acımasız baskısını ve İran halkına yönelik ihlallerini gizlemek için internet erişimini kapatmasını" gerekçe gösterdi.

