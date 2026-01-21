Menü Kapat
TGRT Haber
 Özge Sönmez

Donald Trump'tan İran talimatı! 'Böyle bir şey olursa ülke havaya uçacak, haritadan silinecek'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'suikast' tehditlerine karşılık verdi. Trump, kendisine suikast düzenlenmesi halinde İran'ın haritadan silinmesi emrini verdiğini açıkladı.

Donald Trump'tan İran talimatı! 'Böyle bir şey olursa ülke havaya uçacak, haritadan silinecek'
21.01.2026
21.01.2026
saat ikonu 08:28

Başkanı , ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. 'ın kendisine yönelik tehditleri hakkında konuşan Trump, bu konu hakkında çok kesin talimatlar verdiğini belirtti. Trump'ın suikasta uğraması halinde İran'ın havaya uçacağını belirtti.

"TÜM ÜLKE HAVAYA UÇACAK"

İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" hayata geçirme ihtimalini değerlendiren Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım." dedi.

Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini aktaran Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler." şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın kendisine yönelttiği suikast tehditleri konusunda ayrıca eski Başkan 'ı yeterince karşılık vermemekle suçladı.

"MİNNESOTA'DA İSYAN YASASI'NA ŞİMDİLİK GEREK YOK"

Trump, göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle protestolara sahne olan eyaletinde devreye sokabileceğini belirttiği İsyan Yasası'na ilişkin de konuştu.

İsyan Yasası'na "şimdilik ihtiyaç olmadığını" dile getiren Trump, "gerektiğinde" ise uygulamaya koyacağını kaydetti.

Trump, yasayı yürürlüğe koymanın "mahkeme sistemini baypas edeceğini" ve "hayatı çok daha kolaylaştıracağını" ifade etti.

