 Banu İriç

Lavrov'dan 'Trump bunu çok iyi biliyor' tepkisi: Rusya ve Çin'in Grönland'ı ele geçirme planı yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Çin'i sebep göstererek Grönland'ı ele geçirme planına tepki gösterdi. Lavrov, Rusya'nın sadece konuyu takip ettiğini belirterek Grönland'a dair planlarının olmadığını söyledi.

Lavrov'dan 'Trump bunu çok iyi biliyor' tepkisi: Rusya ve Çin'in Grönland'ı ele geçirme planı yok
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
18:04
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
18:11

Grönland meselesi küresel düzeyde tartışılmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirmek istemesinin sebebi olarak Rusya ve Çin'i işaret etmesi üzerine açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Trump'a itiraz etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı Binası’nda 2025 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bölgesel konuların yanı sıra Ukrayna’da devam eden savaşa dair de açıklamalar yapan Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ın ABD toprağı olmasına dair isteğini değerlendirdi. Donald Trump’ın, "Grönland’ı biz almazsak Rusya işgal edecek" çıkışına yanıt veren Sergey Lavrov, "ABD; Rusya ve Çin’in Grönland’ı ele geçirme planı olmadığını çok iyi biliyor. Rusya konuyla ilgili değil, sadece izliyor. Batı bile Rusya ve Çin'den Grönland'a yönelik herhangi bir tehdit olmadığını, böyle bir kanıtın olduğunu reddediyor. Batılı ekonomistler ve siyaset bilimciler zaten bunu çürütüyor" dedi.

Lavrov'dan 'Trump bunu çok iyi biliyor' tepkisi: Rusya ve Çin'in Grönland'ı ele geçirme planı yok

"RUSYA İÇİN KIRIM NEYSE ABD İÇİN DE GRÖNLAND ÖNEMLİ"

Grönland sorununun sömürgecilik döneminden kalma bir sorun olduğunu belirten Lavrov, "Grönland meselesi, sömürgecilik döneminden miras kaldı. Esasen 13. yüzyıldan sonra Norveç’in kolonisiydi. 20. yüzyılın başlarında Danimarka bir kolonisi oldu ve ancak geçtiğimiz yüzyılın ortalarında bir anlaşma imzalanarak artık bir koloni olarak değil, Danimarka'nın bir parçası haline gelmesi sağlandı. Prensipte Grönland, Danimarka'nın doğal bir parçası değil. Norveç'in de doğal bir parçası değildi, Danimarka'nın da doğal bir parçası değil, sömürge toprağıydı. Orada yaşayanların buna alışıp alışmadıkları, rahat olup olmadıkları başka bir mesele" şeklinde konuştu. ABD’nin Grönland’a olan ilgisini kendilerinin Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’a benzeten Lavrov, "Rusya Federasyonu’nun güvenliği için Kırım neyse, ABD’nin güvenliği için de Grönland önemli" diye konuştu.

"ABD İLE TEMASIMIZ YOK"

Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (START, START-3) önümüzdeki 5 Şubat tarihinde sona ermesini değerlendiren Lavrov, anlaşmanın yenilenip yenilenmeyeceğiyle ilgili ABD tarafıyla müzakere sürdürüp sürdürülmediği sorusunu yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, anlaşmanın 1 yıl daha uzatılması yönündeki öneriyi hatırlatan Lavrov, "Amerikalılar, stratejik istikrar konusunda yeni müzakerelere başlama ihtiyacının sinyalini veriyor ve Çin'den de bahsediliyor. Ancak bunların hepsi kamuoyunda, gazetecilerle yapılan görüşmelerde gerçekleşiyor. İki ülkenin uzmanları arasında bu konuda somut bir temas yok. Aynı zamanda ABD tarafının stratejik istikrar konusunun belirli alanlarında üstünlük kurma çabasında olduğunu görüyoruz. Örneğin Filipinler’e konuşlandırılması planlanan ABD'nin kara tabanlı Typhon füze sisteminden bahsetmiştim. Bu füzelerin sadece Japonya'da değil, Filipinler ve Almanya'da da konuşlandırılması planlanıyor. ABD, Avrupa'da nükleer silahların konuşlandırılmasını genişletmeye çalışıyor. Bu tür planlar kamuoyunda dillendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov'dan 'Trump bunu çok iyi biliyor' tepkisi: Rusya ve Çin'in Grönland'ı ele geçirme planı yok

"NATO, RUSYA İLE SAVAŞA CİDDİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYOR"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin yanı sıra bazı Avrupalı liderlerin Rusya’ya karşı yaptıkları sert açıklamaları yorumlayan Sergey Lavrov, NATO’nun kendilerine karşı ciddi bir savaş hazırlığında olduğunu savunarak, "Rusya Federasyonu'na karşı savaşa ciddi bir şekilde hazırlanıyorlar ve bunu gizlemiyorlar" dedi. Tüm bunlara rağmen NATO ve AB arasında ‘derin bir kriz’ yaşandığını öne süren Lavrov, "Herkesin eşit dengede ve adil bir yapı yerine en zengin, en kalabalık kıtayı Euro-Atlantik bir merkezden yönetmek istiyorlar. En azından yakın zamana kadar plan buydu. NATO derin bir kriz içinde. Avrupa Birliği derin bir kriz içinde. AGİT son nefesini veriyor. Bu yüzden bence tüm bu planlar başarısızlığa mahkum" şeklinde konuştu.

"KİEV REJİMİNİN SİLAHLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ukrayna’da devam eden çatışmalara değinirken kendilerinin çatışmayı diplomatik yollarla çözmek istediklerinin altını çizen Lavrov, "Burada sadece şunu belirtmek isterim ki, Başkan Vladimir Putin'in defalarca vurguladığı gibi, Ukrayna krizine diplomatik bir çözüm bulmaya kararlıyız. Bu krizin tarihine bakarsanız, 2014'ten ve özellikle 2022'den itibaren Rusya Federasyonu'nun siyasi anlaşmaların sonuçlandırılması konusunda iyi niyetinin hiç eksilmediğini görürsünüz. Ancak her seferinde Batılılar, özellikle Avrupalı komşularımız bu anlaşmaları baltalamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Donald Trump yönetiminin ortaya koyduğu girişimlere karşı da aynı şekilde davranıyorlar ve ABD yönetimini Rusya Federasyonu ile anlaşmaya varmaktan caydırmak için her yolu deniyorlar" dedi. Vladimir Zelenskiy’in yanı sıra bazı Avrupalı liderlerin kesin çözüm yerine ‘ateşkes’ önerdiklerini de hatırlatan Lavrov, "Kiev rejiminin yeniden silahlanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi tarafından, Filistin sorununun çözümüne dair Gazze Şeridi’nde oluşturulması planlanan Gazze Barış Kurulu planına Moskova’nın da davet edilmesini değerlendiren Sergey Lavrov, "Filistin halkının sorunlarını, özellikle de İsrail'in askeri eylemlerinin yol açtığı ve uluslararası insancıl hukukun kapsamını aşan insani sorunları çözmeye yaklaştıracak her türlü fırsatı değerlendirmekle ilgileniyoruz" dedi. Ancak Filistin sorununun çözümünde BM kararlarının da uygulanması gerektiğine dikkat çeken Lavrov, "Filistin halkının insani sorunlarının çözülmesinin ardından, BM kararlarının uygulanmasıyla siyasi durumun çözülmesine başlanması gerekecektir" diye konuştu. Lavrov ayrıca Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu’da istikrara ulaşılamayacağını da ekledi.

"İRAN VE İSRAİL ARASINDA ARABULUCULUK YAPIYORUZ"

Orta Doğu’da gerilimi tırmandıran İsrail- İran çatışmasından sonra bölgede durumun istikrara kavuşması çabalarından bahseden Lavrov, İsrail ve İran’ın arabuluculuk yönünde kendilerine bir talep ulaştırdığını belirterek, "Bu bilgi medyaya sızdığı için bu temasların hem İran hem de İsrail’deki dostlarımız tarafından başlatıldığını söylemekle yetineceğim. Ayrıca bize arabuluculuk için başvurulduğunda her zaman bunu yapmaya hazırız. İhtiyaç duyulduğunda her zaman buna karşılık veririz çünkü bu bizim prensibimiz" dedi.
Sergey Lavrov, İran’da rejim karşıtı protestoları da yorumlarken, "İran'ın dış politika durumunu istikrarsızlaştırmaya yönelik açık ve ilan edilmiş girişimler son derece endişe verici" diyerek batılı ülkelerin rejim karşıtı protestolarına tepki gösterdi.

#Dünya
