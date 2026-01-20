Dolar için “çöküş” uyarısı: Grönland krizi küresel dengeleri sarsabilir

BATI İTTİFAKI İÇİN “VAROLUŞSAL” RİSK

Deutsche Bank, Batı ittifakının bu tür adımlarla varoluşsal bir tehdit altına girmesi durumunda, Avrupalı yatırımcıların ABD’nin finansman ihtiyacını karşılamayı sürdürüp sürdürmeyeceğinin sorgulanacağını vurguladı. Yani mesele yalnızca piyasa dalgalanması değil; güven ilişkisinin zedelenmesi.

Analistler, geçen yıl Danimarka emeklilik fonlarının dolar varlıklarını azaltarak nakitlerini ülkeye geri çektiğini de hatırlattı. Bu örnek, benzer adımların daha geniş bir yatırımcı kitlesine yayılması halinde neler olabileceğine dair önemli bir işaret olarak görülüyor.