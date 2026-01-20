Dolar için “çöküş” uyarısı: Grönland krizi küresel dengeleri sarsabilir

Kategoriler
Deutsche Bank analistleri, Grönland üzerinden tırmanan siyasi gerilimin kontrolden çıkması halinde ABD dolarının küresel konumunun ciddi biçimde zayıflayabileceği uyarısında bulundu.
Almanya’nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bank, yayımladığı son değerlendirme notunda dikkat çekici bir senaryoyu masaya yatırdı. Analistlere göre, Grönland üzerinden büyüyen siyasi gerilim yalnızca diplomatik bir kriz değil; aynı zamanda ABD doları için de ciddi bir stres testi anlamına geliyor.
Bankanın analizinde, Avrupa ülkelerinin elinde tuttuğu ABD tahvili ve hisse senedi stokunun yaklaşık 8 trilyon dolar seviyesine ulaştığına dikkat çekildi. Bu rakamın, dünyanın geri kalanının toplam ABD varlıklarının neredeyse iki katına denk gelmesi, riskin boyutunu daha da görünür kılıyor. Açıkçası, böylesi bir yoğunlaşma, siyasi gerilimler arttığında finansal dengeleri fazlasıyla hassas hâle getiriyor.
Değerlendirme notunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ele geçirme yönündeki planları ve bu hedef doğrultusunda yedi Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama niyeti, Avrupa açısından ciddi bir risk başlığı olarak öne çıkarıldı. Analistlere göre bu yaklaşım, Avrupalı yatırımcıların elindeki ABD varlıklarını doğrudan baskı altına sokuyor.
Deutsche Bank, Batı ittifakının bu tür adımlarla varoluşsal bir tehdit altına girmesi durumunda, Avrupalı yatırımcıların ABD’nin finansman ihtiyacını karşılamayı sürdürüp sürdürmeyeceğinin sorgulanacağını vurguladı. Yani mesele yalnızca piyasa dalgalanması değil; güven ilişkisinin zedelenmesi.
Analistler, geçen yıl Danimarka emeklilik fonlarının dolar varlıklarını azaltarak nakitlerini ülkeye geri çektiğini de hatırlattı. Bu örnek, benzer adımların daha geniş bir yatırımcı kitlesine yayılması halinde neler olabileceğine dair önemli bir işaret olarak görülüyor.
Notta ayrıca, ABD’nin askeri ve ekonomik gücüne rağmen en kırılgan noktasının yüksek dış açıklar nedeniyle yabancı sermayeye olan bağımlılığı olduğu vurgulandı. Deutsche Bank’a göre bu hassas denge bozulursa, doların küresel finans sistemindeki ayrıcalıklı konumu ciddi şekilde sarsılabilir.