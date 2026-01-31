Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere destek ödemeleri hesaba yattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere müjdeli haberi verdi. Bakan Yumaklı, toplam 255 milyon 436 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerinin hesaba yatırıldığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 03:00
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 03:00

Çiftçi ve üreticilerin merakla beklediği haber geldi. Devletin tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

BAKAN YUMAKLI MÜJDEYİ VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 255 milyon 436 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin cuma akşamından itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere destek ödemeleri hesaba yattı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

ÇİFTÇİLERE 255 MİLYON TL DESTEK

Üreticileri destekleyerek toprağın bereketini birlikte büyüttüklerini belirten Yumaklı, "255 milyon 436 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere destek ödemeleri hesaba yattı

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, su ürünleri desteği için 140 milyon 477 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için 112 milyon 677 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için 2 milyon 282 bin lira destekleme ödemesi yapılacak.

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere destek ödemeleri hesaba yattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere 226,7 milyon lira ödemesi bugün yapıldı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.