Ankara elektrik kesintisi! 31 Ocak ve 1-2 Şubat (GÜNCEL) Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara son dakika elektrik kesintisi listesi 31 Ocak ve 1-2 Şubat tarihleri için açıklandı. Başkent Ankara’da şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında farklı ilçeleri kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Akyurt, Altındağ, Çankaya, Etimesgut ve Mamak’ta yapılacak çalışmalar nedeniyle belirlenen cadde, mahalle ve sokaklarda gün ve saatlere göre değişen sürelerde enerji verilemeyecek. Kesintiler, ocak ayının son günü ile şubat ayının ilk günlerini kapsayan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek ve bazı bölgelerde gün boyu sürecek uygulamalar da yer alacak. İşte Ankara elektrik kesintisi 31 Ocak ve 1-2 Şubat listesi…

’da elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle planlı kesinti programı açıklandı. İlçe ilçe belirlenen tarihlerde çok sayıda cadde, sokak ve mahalle bu uygulamalardan etkilenecek.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ (31 OCAK VE 1-2 ŞUBAT)

Ankara’da Akyurt, Çankaya, Altındağ, Etimesgut ve Mamak olmak üzere birçok ilçede 31 Ocak ve 1-2 Şubat tarihlerinde belirli aralıklarla elektrik kesintileri yaşanacak:

AKYURT

Akyurt ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

31 Ocak 2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.30 arasında Kaymakam A. Galip Kaya Caddesi ve Büğdüz Mahallesi etkilenecektir.

1 Şubat 2026 tarihinde 09.15 ile 12.30 saatleri arasında Çankırı Caddesi, Büğdüz Mahallesi ve Kaymakam A. Galip Kaya Caddesi’nde kesinti uygulanacaktır.

2 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 13.45 saatleri arasında Nilda Yolu, Kaymakam A. Galip Kaya Caddesi, Timurhan, Şeyhler ve çok sayıda numaralı sokakta elektrik kesintisi olacaktır.

4 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Ahmetadil ve Mavi Selvi bölgeleri kesintiden etkilenecektir.

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı tarihlerde elektrik kesintileri yapılacaktır.

1 Şubat 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Babür, İnnap, Petek, Ziraat, Koca Yusuf, Çimenli, Eflatun ve Doğanşehir sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Demirhendek, Dalboyu, Taşdelen, Yağız, Kopça, Kartalcık ve Taştop sokakları etkilenecektir.

2 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Mevlana Caddesi’nde kesinti yapılacaktır.

2 Şubat 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Bostancık ve çevresindeki çok sayıda numaralı sokakta elektrik kesintisi olacaktır.

4 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Birecik, Şehit Barış Kırıcı, Ali Suavi, Tok, Celal Bayar, Arı Caddesi ve 5110 Sokak etkilenecektir.

Aynı gün 12.30 ile 14.30 saatleri arasında Sıhhiye Köprü Altı Fuar Alanı, Altınsoy, Strazburg ve çevresinde kesinti uygulanacaktır.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde de şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı kesintiler yapılacaktır.

31 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında Lizbon, Kabil ve çevresindeki numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün 14.00 ile 17.00 saatleri arasında 3408 ile 3430 arasındaki çok sayıda sokak kesintiden etkilenecektir.

4 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Çayyolu, Doğan Taşdelen ve çevresindeki sokaklarda uzun süreli kesinti uygulanacaktır.

2 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Aşkar Yaylası, Yaylabeyi, Gölbaşı ve çevre mahalleler etkilenecektir.

2 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Karataş ve 555 Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Şubat 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Strazburg, Toros ve Celal Bayar çevresinde kesinti olacaktır.

2 Şubat 2026 tarihinde Alacaatlı Mahallesi’nde 10.00 ile 12.00 ve 13.00 ile 15.00 saatleri arasında iki ayrı kesinti uygulanacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı kesintiler planlanmıştır.

31 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Emek, Şehit Muharrem Taştepe, Fabrika, İstasyon ve çevresindeki çok sayıda sokak etkilenecektir.

Aynı gün 13.00 ile 14.30 saatleri arasında 1414 numaralı sokakta kesinti olacaktır.

31 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Ahıböz, Halaçlı, Fevziye ve Bağlar bölgelerinde uzun süreli kesinti uygulanacaktır.

1 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

1 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 2460 numaralı sokakta kesinti olacaktır.

2, 3 ve 4 Şubat 2026 tarihlerinde Tedkent, Turgut Özal, Turkuaz Villaları, Hacılar, Tulumtaş ve çevresindeki çok sayıda yapı kooperatifinde gün boyu kesintiler uygulanacaktır.

MAMAK

Mamak ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

31 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Şehitler, Neşet Ertaş, Şehit Hakan Yorulmaz ve çevresindeki çok sayıda sokak etkilenecektir.

1 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Aksoy, 100. Yıl, Saray ve Saraykent bölgelerinde uzun süreli kesinti uygulanacaktır.

3 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Kargalı, Yeniköy, Beyceğiz Yolu ve çevresindeki kırsal alanlarda elektrik kesintisi olacaktır.

4 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Kutludüğün, Tuzla ve Taş Ocakları bölgeleri kesintiden etkilenecektir.

