TGRT Haber
Dünya
ABD'den Nijer'e seyahat uyarısı: Derhal ülkeyi terk edin

ABD Dışişleri Bakanlığı, son dönemde şiddet olayları ve terör saldırılarıyla gündeme gelen Batı Afrika ülkesi Nijer'e yönelik seyahat uyarısı yaptı. Zorunlu olmayan kamu personeli ve ailelerinin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Afrika'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi Nijer'de önceki gün meydana gelen saldırının ardından alarma geçti.

ABD VATANDAŞLARINA SEYAHAT UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, güvenlik tehlikesi nedeniyle Nijer'e hiçbir gerekçeyle seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu. Açıklamada, 30 Ocak itibarıyla ülkede zorunlu olmayan kamu personeli ve ailelerinin Nijer'den ayrılmasının emredildiği kaydedildi.

NİJER'DA KALAN PERSONELLERE PAZAR VE RESTORAN YASAK

Nijer'de görevini sürdürmesine izin verilen personelin restoranlar ile açık hava pazarlarına gitmesinin de yasaklandığı belirtildi.

HAVALİMANI YAKINLARINDA KANLI SALDIRI

Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında 28 Ocak'ı 29 Ocak'a bağlayan gece silah sesleri ve şiddetli patlamalar duyulmuştu. Olayda 4 asker yaralanmış, 20 saldırgan etkisiz hale getirilmiş ve 11 kişi de gözaltına alınmıştı.

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani, saldırılarla ilgili Fransa, Fildişi Sahili ve Benin'i suçlamıştı. Saldırıyı DEAŞ'ın Sahel'deki kolu üstlenmişti.

Niamey'e yaklaşık 10 kilometre mesafedeki havalimanı, daha önce ABD ve Fransız askerlerinin konuşlu olduğu "Niamey 101 Hava Üssü"ne de ev sahipliği yapıyor.

