30 Ocak Cuma reyting sonuçları 2026: Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar…Dün en çok izlendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
30 Ocak 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasında büyük yer edindi. Zira dün akşam ekranların en iddialı yapımlarından olan Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar her hafta olduğu gibi aynı anda ekranlara geldi. İzleyici televizyon başına kilitleyen yapımların sona ermesinin ardından izlenme oranları araştırılmaya başlandı…
30 Ocak Cuma akşamı TRT1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde yarışmadan sinema filmine birçok yapım televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
Dün akşam TRT1’de Taşacak Bu Deniz 16. Bölümüyle, Show TV’de Kızılcık Şerbeti 123. Bölümüyle, Kanal D’de ise Arka Sokaklar 737. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde Star TV’de yerli sinema filmi Erkek Güzeli Sefil Bilo yayınlanırken, Now TV’de Yeraltı, ATV’de A.B.İ. dizilerinin TV8’de ise O Ses Yılbaşı Özel programının tekrar bölümleri izleyici karşısına çıktı…
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 30 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.