Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Eskişehir'de silahlar konuştu

Eskişehir'de, İstiklal Mahallesi'nde Dinçer Sokak'ta bulunan bir işletmede, B.B. ile B.B.Y. arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan B.B., tabanca ile B.B.Y.'ye ateş etti. Yaşanan durum üzerine çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI ADAM TEDAVİ OLMAYI REDDETTİ

Silahtan çıkan merminin bacağını sıyırması sonucunda hafif şekilde yaralanan B.B.Y., sağlık personellerinin tedavi teklifini reddederek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Yaralı B.B.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olay yerinden kaçan B.B.'nin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.