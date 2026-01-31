Kırmızı bültenle aranan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'de

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan’da tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’de.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan’dan ülkemize getirildi.

2 YIL ÖNCE MACARİSTAN'DA YAKALANMIŞTI

'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme' suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Serdar Serçelik 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan’da yakalanmış ve tutuklanmıştı.