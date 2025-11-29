Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 tutuklama

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü üyelerinin dijital incelemelerinin tamamlanmasın ardından Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu emekli polis memuru Önder P., Kaplan’ın avukatı Tarık T., Erhan B. ve polis memuru Resul A., gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

"ARKASINDAN KOŞTURDUĞUM İNSANLARLA ADIMIN BİRLİKTE ANILMASI YANLIŞTIR"

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade veren şüphelilerden Önder P., "Ayhan Bora Kaplan isimli şahsın adreslerini basan ilk polis memurlarındanım. Bu insanlarla 7 sene boyunca hep mücadele etmişimdir. Arkasından koşturduğum insanlarla adımın birlikte anılması yanlıştır. Şimdiye kadar hiçbir sabıkam ve idari cezam yoktur. MASAK raporlarımdan herhangi bir şey çıkmamıştır. Serdar S. isimli şahıs, 2 sene sonra telefonunu göndermiş. Serdar isimli şahısla aramızdaki yazışmalar gerçek değildir. Tüm bu içerikler kurgudan ibarettir. Bu adamlarla mücadele ederken böyle bir örgüte üye olmam mümkün değildir" iddialarında bulunarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti.

AVUKATI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kaplan'ın avukatı Tarık T. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Ankara Barosu'na bağlı 20 yıllık avukat olduğunu söyleyen şüpheli Tarık T., "Sevk maddesine bakılırsa örgüte hiyerarşik bağlantım bulunmadığı açıktır. Örgüte yardım etmem ve örgütün içerisinde olmam mümkün değildir. 2 kişi arasında yapılan görüşmelerde benim haberimin olup olmadığı soruldu. Ben ceza avukatlığı dışında hiçbir şey yapmadım" diye konuştu.

Şüpheli Erhan B. ise örgüte dair kimseyi tanımadığını ve yardım etmediğini iddia etti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan teknik inceleme raporundaki tespitler, HTS kayıtları, şüpheli beyanları, yazışma içerikleri ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, şüpheliler üzerine atılı suçların işlendiğine dair 'somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesi' bulunduğunu nöbetçi mahkemece belirtildi.

TUTUKLAMA KARARI

Nöbetçi mahkeme, Kaplan'ın avukatı Tarık T. ile Erhan B.'nin, 'örgüt yapısına dahil olmadan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan, emekli polis memuru Önder P.'nin ise 'örgüte üye olma', 'iftira' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, polis memuru Resul A.'yı ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.