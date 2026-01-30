Menü Kapat
10°
2 Şubat okullar tatil mi? 2026 yarıyıl tatili uzatıldı iddialarından sonra İstanbul'da kar tatili haberleri beklentisi başladı

2 Şubat okullar tatil mi olup olmadığı son dakika gelen başta İstanbul kar tatili haberlerinin ardından bu kez tatilin uzatılıp uzatılmadığı ile ilgili öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Birinci dönemin sona ermesinin ardından başlayan yarıyıl tatili devam ederken, sosyal medyada okulların açılış tarihine ilişkin çok sayıda iddia dolaşıma girdi. Özellikle 15 tatilin uzatıldığı ve eğitim öğretimin 20 Şubat’a kadar başlamayacağı yönündeki paylaşımlar, öğrenci ve veliler arasında soru işaretlerine neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimi ile Meteoroloji ve AKOM’dan gelen hava durumu uyarıları birlikte değerlendirildiğinde, okulların açılış süreci ve olası tatil ihtimalleri yakından takip ediliyor. Peki, 2 Şubat okullar tatil mi? İşte okulların Pazartesi günün tatil durumu…

2 Şubat okullar tatil mi? 2026 yarıyıl tatili uzatıldı iddialarından sonra İstanbul'da kar tatili haberleri beklentisi başladı
Yarıyıl tatilinin son günlerine girilirken, okullarda ikinci dönemin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Sosyal medya kaynaklı iddialar ve kar yağışı beklentileri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından izleniyor. 2 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını araştırırken bir yandan da olası 2 Şubat kar tatili haberleri de yakında takip ediliyor.

2 Şubat okullar tatil mi? 2026 yarıyıl tatili uzatıldı iddialarından sonra İstanbul'da kar tatili haberleri beklentisi başladı

15 TATİL 20 ŞUBAT'A KADAR UZATILDI MI 2026?

Sosyal medyada yayılan “15 tatil 20 Şubat’a kadar uzatıldı” yönündeki iddialar, Milli Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle örtüşmüyor. Bakanlık tarafından dönem başında duyurulan takvimde yarıyıl tatiline ilişkin herhangi bir değişiklik yer almıyor. Son açıklamalara göre tatilin uzatıldığına dair resmi bir karar bulunmuyor.

2 Şubat okullar tatil mi? 2026 yarıyıl tatili uzatıldı iddialarından sonra İstanbul'da kar tatili haberleri beklentisi başladı

MEB takviminde yer alan bilgilere göre yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Takvimde ikinci dönemin başlangıç tarihi de net olarak belirtilmiş durumda. 15 tatilin 20 Şubat’a kadar devam edeceği yönündeki paylaşımların resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

2 Şubat okullar tatil mi? 2026 yarıyıl tatili uzatıldı iddialarından sonra İstanbul'da kar tatili haberleri beklentisi başladı

2 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bakanlık cephesinden, ülke genelini kapsayan bir tatil kararı ya da ikinci dönemin ertelendiğine dair bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle resmi takvim esas alınıyor.

2 Şubat okullar tatil mi? 2026 yarıyıl tatili uzatıldı iddialarından sonra İstanbul'da kar tatili haberleri beklentisi başladı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan uyarılar nedeniyle bazı illerde yerel tatil kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak bu konuda şu ana kadar valilikler tarafından alınmış ve duyurulmuş resmi bir karar bulunmuyor.

2 Şubat okullar tatil mi? 2026 yarıyıl tatili uzatıldı iddialarından sonra İstanbul'da kar tatili haberleri beklentisi başladı

2 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Nevşehir ve Karaman çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise kar yağışı tahmin ediliyor.

İstanbul için AKOM tarafından yapılan açıklamada, 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise hafif kar yağışı beklendiği bildirildi. Kentte pazartesi günü hava sıcaklıklarının 1 ila 5 derece arasında seyretmesi beklenirken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesine yönelik uyarılar da yapıldı.

2 Şubat okullar tatil mi? 2026 yarıyıl tatili uzatıldı iddialarından sonra İstanbul'da kar tatili haberleri beklentisi başladı

2 ŞUBAT OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

2 Şubat Pazartesi günü için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarım gün eğitim yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Resmi çalışma takviminde, ikinci dönemin bu tarihte tam gün olarak başlıyor. Hava koşullarına bağlı olarak alınabilecek olası kararlar ise valiliklerin yetkisinde yer alıyor. Şu ana kadar yarım gün ya da tam gün tatil uygulamasına dair resmi bir duyuru yapılmadığı için, okulların planlandığı şekilde eğitim öğretime devam etmesi öngörülüyor.

