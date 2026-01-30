Antalya'da halk otobüsü alev topuna döndü! Yolcular ölümle burun buruna geldi

Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İçinde yolcu bulunan otobüsün arkasından dumanlar çıktığını fark eden sürücü F.Y., aracı yol kenarına çekerek yolcuları araçtan indirdi. Sürücü alevler içinde kalan motor kısmına yangın tüpü ile müdahale ederken yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.