Adana'da sokaklar göle döndü! Gölde değil sokakta kano gezintisi yaptı

Adana’da gece başlayan yağış sabah saatlerinde yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Sabaha kadar süren sağanak yağış sebebiyle ana arterler, caddeler ve ara sokaklarda adeta göle döndü. Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bir kişi ise sokağın göle dönmesini fırsat bildi. Kanosuyla sokakta biriken suya giren bir kişi gezintiye çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.