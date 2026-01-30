Adana'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı

Yurt genelinde görülen yağışlı hava Adana'da da etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı şiddetli yağış kentte gece satlerinde başlarken sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti.

Yağışla birlikte Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki birçok yol göle döndü. Yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerdeki bazı apartmanların bahçeleri ise suyla doldu.

Seyhan ilçesinde de Kıyıboyu Caddesi'nden geçen sulama kanalıyla ana bulvar adeta birleşti. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. Öte yandan kentteki rögarlar ise taşıp adeta volkan gibi patladı.

VATANDAŞLAR ARAÇLARINDA MAHSUR KALDI

Şiddetli sağanak yağış Adana'da hayatı adeta felç etti. Yağmur nedeniyle biriken yağmur suları, yollardaki sürücülere de zor anlar yaşattı. Yollarda çok sayıda araç, su seviyesinin hızla yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi.

Araçlarında mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, su baskınının yaşandığı noktalarda yoğun çalışma yürüttü. Araçlarında mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara tahliye edildi. Bazı araçlar ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Öte yandan kentte yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiği bildirildi.