Adana'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı

Meteoroloji'nin de uyarılarda bulunduğu Adana'da şiddetli yağış etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla süren sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Kentte bazı yollar göle dönerken bazı apartmanların bahçeleri de suyla doldu. Göle dönen sokak ve caddelerde araçlarında mahsur kalanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Adana'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı
IHA
30.01.2026
saat ikonu 11:45
30.01.2026
saat ikonu 11:45

Yurt genelinde görülen yağışlı hava 'da da etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı şiddetli yağış kentte gece satlerinde başlarken sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti.

Yağışla birlikte Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki birçok yol göle döndü. Yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerdeki bazı apartmanların bahçeleri ise suyla doldu.

Adana'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı

Seyhan ilçesinde de Kıyıboyu Caddesi'nden geçen sulama kanalıyla ana bulvar adeta birleşti. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. Öte yandan kentteki rögarlar ise taşıp adeta volkan gibi patladı.

Adana'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı

VATANDAŞLAR ARAÇLARINDA MAHSUR KALDI

Şiddetli sağanak yağış Adana'da hayatı adeta felç etti. nedeniyle biriken yağmur suları, yollardaki sürücülere de zor anlar yaşattı. Yollarda çok sayıda araç, su seviyesinin hızla yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi.

Adana'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı

Araçlarında mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.Ekipler, su baskınının yaşandığı noktalarda yoğun çalışma yürüttü. Araçlarında mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara tahliye edildi. Bazı araçlar ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Adana'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı

Öte yandan kentte yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiği bildirildi.

#adana
#itfaiye
#yağmur
#sel
#su baskını
#Trafik Sıkışıklığı
#Yaşam
