İstanbul için kritik kar yağışı uyarısı geldi! AKOM tarih vererek duyurdu: 2 gün boyunca etkili olacak!

Milyonlarca İstanbullu güne hafif yağışlı bir gökyüzüyle başlasa da Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

Hafta sonu planı yapanları ve işe gidecekleri yakından ilgilendiren raporda, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sağanak yağışın etkili olacağı vurgulandı. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı "hazırlıklı olun" çağrısı yapıldı.

AKOM VE METEOROLOJİ’DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

AKOM, İstanbul’da hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının düşeceğini, pazartesi günü karla karışık yağmur, salı günü ise hafif kar yağışı görülebileceğini açıkladı.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre İstanbul’da:

Bugün sıcaklık 7 - 13 derece

Yarın 5 - 9 derece

Pazar günü 4 - 7 derece

Pazartesi 2 - 6 derece

Salı günü 1 - 4 derece aralığında seyredecek

Pazartesi günü karla karışık yağmur, salı günü ise hafif kar ihtimali bulunuyor.

SÜRÜCÜLER DİKKAT!

Yetkililer, yağış anında kayganlaşan yollar ve sert rüzgarın etkisiyle görüş mesafesinin azalabileceği konusunda uyardı. Özellikle iş çıkış saatinde trafiğin yoğunlaşabileceği ve lodosun deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği hatırlatıldı.