Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

3 ton sahte yağı piyasaya sürüyorlardı! Son anda yakalandılar

Tarım ve jandarma ekipleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen sahte zeytinyağı operasyonunda ele geçirilen 3 ton zeytinyağı ve etiketsiz gıda ürünlerine el konuldu. İşte Aydın'daki operasyondan tüm detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 10:17

Aydın'ın Köşk ilçesinde ilçe tarım ve jandarma ekipleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen sahte zeytinyağı operasyonunda ele geçirilen 3 ton zeytinyağı ve etiketsiz gıda ürünlerine el konuldu.

3 ton sahte yağı piyasaya sürüyorlardı! Son anda yakalandılar



Olay, Serdaroğlu Mahallesi Dalama Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine harekete geçmesiyle, cadde üzerinde sahte zeytinyağına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

3 ton sahte yağı piyasaya sürüyorlardı! Son anda yakalandılar

3 FARKLI ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Denetimler kapsamında 2 gıda işletmesi ile 3 farklı araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1 gıda işletmesinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezken, 1 gıda işletmesi ile 3 araç içerisinde bulunan yaklaşık 3 ton yağ, 185 kilogram etiketsiz bal, 55 kilogram etiketsiz nar ekşisi ve 639 adet boş tenekeye el konuldu.

3 ton sahte yağı piyasaya sürüyorlardı! Son anda yakalandılar

NUMUNELER ALINDI

Şüpheli ürünlerden gerekli analizlerin yapılabilmesi amacıyla numuneler alınırken, denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yasal işlemlerin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütüleceği bildirildi.

3 ton sahte yağı piyasaya sürüyorlardı! Son anda yakalandılar

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR? EVDE KOLAYCA YAPILABİLECEK BİR TEST

Su testi, zeytinyağının gerçek olup olmadığını ölçen en bilindik testtir. Gerçek bir zeytinyağı “zeytinyağı gibi üste çıkmak” deyimi gibi suyun üstüne çıkar. Burada en önemli nokta, zeytinyağının suyun üstünde nasıl kaldığıdır. Eğer zeytinyağı suyun stünde baloncuk şeklinde kalıyorsa kaliteli ve gerçek bir zeytinyağıdır. Gerçek olmayan ve kalitesiz zeytinyağları ise ilk başta suyun üstüne çıksa da zaman geçtikçe suyun içerisine karışacaktır.

