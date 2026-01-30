Altın neden çakıldı? Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya 'şahin depremi' uyarısı

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ KORUNUYOR

Basına sızan Kevin Warsh ve Donald Trump görüşmesinin, piyasada "daha şahin" bir Fed başkanı figürünün fiyatlanması baskıyı bugün de artırmış göründüğünden bahseden Eryılmaz, "Ons altın %3’lük düşüşle 5207 dolardan işlem görürken gümüşte %4’lük düşüşle 111 dolardan işlem görüyor. Ons altın, dünkü sert satışların ardından kısmi bir toparlanma çabası gösterse de kritik teknik seviyelerin altında seyretmesi nedeniyle kısa vadeli düşüş eğilimini korumaya devam ediyor; bu noktada yükseliş ivmesinin yeniden güç kazanabilmesi için 5.335 dolar direnci üzerinde kalıcı bir kapanış görülmesi şart görünüyor" dedi.

