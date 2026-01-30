Altın neden çakıldı? Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya 'şahin depremi' uyarısı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına bugün şahin bir isim atayabileceği söylentileri sonrası bugün yüzde 4'ün üzerinde geriledi. Spot altın, yüzde 3,9 düşüşle ons başına 5 bin 183,21 dolardan işlem gördü. Gün içinde kayıp yüzde 5'i buldu. Peki bu düşüşün sebebi ve sonuçları ne?
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'na (Fed) sıkılaşmadan yana bir başkan gelebileceği yönünde söylentiler üzerine sert geriledi. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada altın fiyatlarındaki sert düşüşü değerlendirdi.
Eryılmaz, ons altın ve gümüşte görülen sert satışların, "aşırı alım bölgesine ulaşan fiyatlarda kâr realizasyonu ihtiyacının tetiklediği bir düzeltme hareketi” olduğunu belirtti. Teknoloji hisselerinde, özellikle Microsoft bilançosu sonrası yaşanan dalgalanmanın likidite ihtiyacı doğurduğunu ifade eden Eryılmaz, “Bu durum yatırımcıları emtia pozisyonlarını kapatmaya zorlamış olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Eryılmaz, "Bu ani satış dalgasında, Microsoft bilançosu sonrası teknoloji hisselerinde yaşanan sarsıntının likidite ihtiyacı doğurarak yatırımcıları emtia pozisyonlarını kapatmaya zorlaması önemli bir rol oynamış gibi görünüyor. Ayrıca dün Trump ve Warsh görüşmesini önden bilenlerin de şahin FED başkanı geliyor fiyatlaması da tetikleyiciler arasında olabilir" diyerek süreç hakkındaki öngörülerini paylaştı.
Basına sızan Kevin Warsh ve Donald Trump görüşmesinin, piyasada "daha şahin" bir Fed başkanı figürünün fiyatlanması baskıyı bugün de artırmış göründüğünden bahseden Eryılmaz, "Ons altın %3’lük düşüşle 5207 dolardan işlem görürken gümüşte %4’lük düşüşle 111 dolardan işlem görüyor. Ons altın, dünkü sert satışların ardından kısmi bir toparlanma çabası gösterse de kritik teknik seviyelerin altında seyretmesi nedeniyle kısa vadeli düşüş eğilimini korumaya devam ediyor; bu noktada yükseliş ivmesinin yeniden güç kazanabilmesi için 5.335 dolar direnci üzerinde kalıcı bir kapanış görülmesi şart görünüyor" dedi.
Gümüş tarafında da değerlendirmede bulunan Eryılmaz, "Kısa vadeli bir tepki yükselişi izlense de 118 dolar desteğinin sert şekilde kırılmasıyla artan volatilite, yapısal bir düşüş trendinin hakimiyetine işaret ediyor. Fiyatın 113 dolar barajını aşamaması durumunda, satış baskısının derinleşerek 107 dolar seviyelerini yeniden test etmesi teknik açıdan olası bir senaryo olarak değerlendiriliyor" diyerek yatırımcıları uyardı.