Bakan Şimşek: İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu üzerinden 2025’te ihracat ve turizm gelirlerindeki artış hakkında değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, 2025’te ihracat ve turizm gelirlerindeki artışın sürdürülebilir cari denge hedeflerine güçlü katkı sağladığını vurguladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 12:03

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılında ve turizmde kaydedilen performansın sürdürülebilir cari denge hedefini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bakan Şimşek: İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor

Şimşek’in paylaştığı verilere göre ihracat, 2025 yılında yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle ithalat artış gösterse de, açığı Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen seviyenin altında gerçekleşti.

TURİZM GELİRLERİ OVP HEDEFİNİ AŞTI

tarafında da güçlü seyrin sürdüğünü belirten Şimşek, geçen yıl ’nin 63,9 milyon ziyaretçi ağırladığını hatırlattı. 2025 yılında ise turizm gelirlerinin yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaştığını ve OVP hedefinin aşıldığını kaydetti.

Turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikaların etkisiyle kişi başına ortalama harcamanın bin doların üzerine çıktığına dikkat çekildi.

Bakan Şimşek: İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor

HİZMET TİCARETİ DIŞ DENGEYİ DESTEKLİYOR

Hizmet ticaretinde Türkiye’nin güçlü bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkilerinin bu sayede sınırlandığını ifade etti.

Şimşek, cari dengede sağlanan yapısal iyileşmenin kalıcı hale getirilmesi amacıyla aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimin desteklenmeye devam edileceğini belirtti. Yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların ise öncelikli alanlar arasında yer alacağını vurguladı.

