10°
TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı 9,3 milyar dolara çıktı

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 8 milyar 811 milyon dolardan, 9 milyar 301 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Aralık ayında yüzde 72,7 iken, 2025 Aralık ayında yüzde 73,9'a yükseldi.

İstatistik Kurumu (), 2025 yılı İstatistikleri’ni açıkladı. TÜİK ile iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; 2025 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 26 milyar 373 milyon dolar, yüzde 10,7 artarak 35 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 4,4, İTHALAT YÜZDE 6,2 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolar, ithalat yüzde 6,2 artarak 365 milyar 370 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı 9,3 milyar dolara çıktı

ARALIK AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 14,6, İTHALAT YÜZDE 17,9 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Aralık ayında yüzde 14,6 artarak 21 milyar 706 milyon dolardan, 24 milyar 876 milyon dolara yükseldi. Aralık ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 17,9 artarak 23 milyar 413 milyon dolardan, 27 milyar 614 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç Aralık ayında 2 milyar 738 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 16,3 artarak 52 milyar 490 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARALIK AYINDA YÜZDE 5,6 ARTTI

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 8 milyar 811 milyon dolardan, 9 milyar 301 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Aralık ayında yüzde 72,7 iken, 2025 Aralık ayında yüzde 73,9'a yükseldi.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı 9,3 milyar dolara çıktı

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE YÜZDE 11,9 ARTTI

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,9 artarak 82 milyar 232 milyon dolardan, 92 milyar 9 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Aralık döneminde yüzde 76,1 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,8'e geriledi.

ARALIK AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 93,2 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Aralık ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.
Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı 9,3 milyar dolara çıktı

ARALIK AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 65,4 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Aralık ayında ara mallarının payı yüzde 65,4, sermaye mallarının payı yüzde 18,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,2 oldu. İthalatta, 2025 Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı yüzde 68,4, sermaye mallarının payı yüzde 15,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,2 oldu.

ARALIK AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 760 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 583 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 564 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 336 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 259 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 22 milyar 167 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 16 milyar 773 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 16 milyar 328 milyon dolar ile ABD, 13 milyar 232 milyon dolar ile İtalya ve 12 milyar 380 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı 9,3 milyar dolara çıktı

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Aralık ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 649 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 738 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 3 milyar 22 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 21 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 617 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,2'sini oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 49 milyar 576 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 42 milyar 373 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 30 milyar 110 milyon dolar ile Almanya, 18 milyar 80 milyon dolar ile ABD, 15 milyar 738 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,7'sini oluşturdu.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı 9,3 milyar dolara çıktı

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 5,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,2, ithalat yüzde 1,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,5, ithalat yüzde 7,0 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 6,3 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 6,3'tür. Ocak-Aralık döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3'tür. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,8'dir.

Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,6'dır. Ocak-Aralık döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,8'dir. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,8'dir.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı 9,3 milyar dolara çıktı

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2025 YILI ARALIK AYINDA 24 MİLYAR 172 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Aralık ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 24 milyar 172 milyon dolar, ithalat yüzde 11,0 artarak 33 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 4,0 artarak 9 milyar 223 milyon dolardan, 9 milyar 591 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Aralık ayında yüzde 69,7 iken, 2025 Aralık ayında yüzde 71,6'ya yükseldi.

İHRACAT 2025 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 248 MİLYAR 768 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 248 milyar 768 milyon dolar, ithalat yüzde 7,0 artarak 344 milyar 45 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,5 artarak 83 milyar 911 milyon dolardan, 95 milyar 277 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Aralık döneminde yüzde 73,9 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 72,3'e geriledi.

