Altın için 6200 dolar bombası! Bankacılık devi yeni hedefi uçurdu ve tarih verdi

Ocak 30, 2026 09:16
1
altın fiyatları

İsviçreli UBS, altın tahminini Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için ons başına 5 bin dolardan 6.200 dolara çıkardı.

2
altın için fiyat hedefi

UBS, altın için fiyat hedefini yükselterek Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için ons başına 6.200 dolar seviyesini öngördü. Bankanın önceki tahmini ons başına 5.000 dolar düzeyindeydi.
 

3
Gold Shares ETF

Bu iyimser beklenti, SPDR Gold Shares ETF’nin (GLD) son bir yılda yüzde 94,56 gibi dikkat çekici bir getiri sağlamasıyla destekleniyor.

 

4
REZERVLER ALTINI UÇURUYOR

REZERVLER ALTINI UÇURUYOR

Yatırım bankası, önümüzdeki yıllarda merkez bankalarının güçlü altın alımlarının sürmesini, ETF’lere yönelik girişlerin artmasını ve külçe talebindeki yükselişi altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel unsurlar olarak ele alıyor.
 

5
ALTIN

InvestingPro verilerine göre GLD, son altı ayda yüzde 61,49 yükselirken, yılbaşından bu yana getiri yüzde 24,79 seviyesine ulaştı. Bu tablo, güçlü talebi yansıtıyor.
 

6
UBS ALTIN TAHMİNİ

UBS, olumlu görünümü ABD’de reel faizlerin düşmesi, küresel ekonomik endişelerin devam etmesi ve özellikle ara seçimler ile artan mali baskılara bağlı olarak ABD iç politikasına ilişkin belirsizlikler gibi faktörlere bağlıyor.
 

7
ons altın

2026 SONUNDA DİKKAT!

UBS, ABD’deki ara seçimlerin ardından altın fiyatlarının 2026 yılı sonuna doğru sınırlı bir geri çekilme ile ons başına 5.900 dolar seviyesine gerilemesini öngörüyor.

